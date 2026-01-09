TP.HCM dự kiến cho hơn 4.500 cử tri bầu cử sớm

(VTC News) -

Sáng nay 9/1, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên thứ IV, thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết đến ngày 8/1, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử TP.HCM đã triển khai tham mưu, thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ. Như công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 38 đại biểu.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM, thành phố có 42 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 125 đại biểu.

Thành phố dự kiến tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26/2 tại 4 khu vực, với hơn 4.500 cử tri thuộc lực lượng vũ trang và kinh tế biển. Cử tri tham gia bầu cử sớm là các đơn vị đặc thù, gồm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Hải đoàn 128; Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội Kiểm ngư số 2; và Tiểu đoàn DK1 - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

Các đơn vị này đề xuất Ủy ban bầu cử TP.HCM cho phép bỏ phiếu sớm vào ngày 26/2, với tổng số dự kiến 4.538 cử tri.

4 khu vực bỏ phiếu sớm bao gồm Khu vực 1 tại địa điểm bầu cử phường Phước Thắng; Khu vực 2 tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2; Khu vực 3 tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn); Khu vực 4 tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng).

Sở Nội vụ dự kiến trong tháng 1 hoàn thiện phương án bầu cử sớm.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã ra mắt Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử tại địa chỉ: https://uybanbaucu.hochiminhcity.gov.vn.

Kênh thông tin này sẽ cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo, danh sách ứng cử viên, tiến độ từng thời điểm và thông tin chi tiết các điểm bỏ phiếu để cử tri thuận tiện theo dõi.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ngày 15/3 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.