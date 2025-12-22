Ấn định số lượng đại biểu Quốc hội khoá XVI được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố

(VTC News) -

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.

Tỉnh, thành phố Số đơn vị bầu cử Số đại biểu Quốc hội được bầu Hà Nội 11 32 TP.HCM 13 38 Hải Phòng 7 19 Đà Nẵng 5 14 Cần Thơ 6 18 Huế 4 9 An Giang 7 21 Bắc Ninh 6 16 Cà Mau 5 13 Cao Bằng 3 7 Đắk Lắk 5 15 Điện Biên 3 7 Đồng Nai 6 18 Đồng Tháp 6 18 Gia Lai 6 16 Hà Tĩnh 3 9 Hưng Yên 6 16 Khánh Hòa 4 12 Lai Châu 3 7 Lạng Sơn 3 7 Lào Cai 4 10 Lâm Đồng 6 17 Ninh Bình 8 19 Nghệ An 6 16 Phú Thọ 6 17 Quảng Ninh 3 9 Quảng Ngãi 4 11 Quảng Trị 4 10 Sơn La 3 9 Tây Ninh 5 15 Thái Nguyên 5 10 Thanh Hóa 6 17 Tuyên Quang 4 10 Vĩnh Long 6 18

Trước đó, chiều 15/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để cho ý kiến, quyết định một số nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử.

Toàn cảnh phiên họp chiều 15/12.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết thông qua: dự thảo Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố; dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương đang được tiếp tục kiện toàn, sắp xếp theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; một số mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện.

"Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác nhân sự, việc tổ chức các đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử, bảo đảm để cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương và địa phương thực sự là đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho ý kiến rõ hơn về phạm vi, nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; bổ sung cơ chế phối hợp; lộ trình, mốc thời gian cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn trong giám sát.

Trên cơ sở kết quả phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban và cơ quan tham mưu, giúp việc phối hợp với các cơ quan tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ hoàn thiện phương án phân bổ ứng cử viên Trung ương về địa phương, cân nhắc thêm về tỷ lệ, cơ cấu ứng cử viên trung ương ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chú trọng các địa bàn trọng điểm, bảo đảm sự kế thừa, phát triển hợp lý đội ngũ đại biểu chuyên trách; đồng thời tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những người thực sự xứng đáng, tiêu biểu.