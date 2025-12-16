'Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI'

Ngày 16/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự hội nghị gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.

Qua 15 khóa Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã có 516 lượt đại biểu, nhiều đại biểu giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước; có những đại biểu gắn bó nhiều khóa với Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Riêng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên có 15 đại biểu. Qua 19 kỳ họp (10 kỳ họp thường kỳ và 9 kỳ họp bất thường), các ĐBQH tỉnh đã tham gia có trách nhiệm với 828 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ, đóng góp vào tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng luật và quyết định những chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong nhiệm kỳ, đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 13 cuộc giám sát, 19 cuộc khảo sát; phối hợp với thường trực HĐND tỉnh tổ chức 18 cuộc giám sát. Các kiến nghị sau giám sát của Đoàn đã được các cơ quan tiếp thu, xem xét, giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, những thành tựu đạt được của Quốc hội đều có phần đóng góp quan trọng của các Đoàn ĐBQH và các ĐBQH qua các thời kỳ, trong đó có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ ĐBQH tỉnh Hưng Yên - Thái Bình trước đây và tỉnh Hưng Yên ngày nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, từ nay đến hết nhiệm kỳ không còn nhiều nhưng lại là khoảng thời gian hết sức quan trọng, vì vậy các cấp, các ngành ở địa phương tiếp tục hoàn thiện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự sát dân, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đồng thời, xây dựng, triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sớm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội cũng như nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV và các ĐBQH tiếp tục chủ động, tích cực đồng hành, bám sát thực tiễn. Từ đó, đề xuất, kiến nghị cụ thể với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan của Quốc hội trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, ngay sau bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn ĐBQH khóa XVI của tỉnh Hưng Yên sẽ phát huy những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của các thế hệ ĐBQH tỉnh, của Quốc hội Việt Nam 80 năm qua, tiếp tục đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.