TP.HCM đổi tên 26 bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành quyết định đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong số này có 17 bệnh viện là các bệnh viện quận huyện TP.HCM, 3 bệnh viện thuộc Bình Dương và 6 bệnh viện thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Theo quyết định, các bệnh viện đổi tên mới này đều thuộc Sở Y tế TP.HCM và Sở có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao nhân sự, tài chính theo nguyên tắc nguyên trạng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.
Trước đó, Sở Y tế TP.HCM (mới) đã có văn bản gửi Sở Nội vụ TP về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Lý giải việc đổi tên, Sở Y tế cho rằng đây là điều cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM.
|Số TT
|Khu vực
|Tên bệnh viện cũ
|Tên bệnh viện mới
|1
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 1
|Bệnh viện đa khoa Tân Định
|2
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 4
|Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
|3
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 6
|Bệnh viện đa khoa Bình Phú
|4
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 8
|Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
|5
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 7
|Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
|6
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 12
|Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
|7
|TP.HCM
|Bệnh viện Quận 11
|Bệnh viện đa khoa Bình Thăng
|8
|TP.HCM
|Bệnh viện TP Thủ Đức
|Bệnh viện đa khoa Thủ Đức
|9
|TP.HCM
|Bệnh viện quận Tân Phú
|Bệnh viện đa khoa Tân Phú
|10
|TP.HCM
|Bệnh viện quận Tân Bình
|Bệnh viện đa khoa Tân Bình
|11
|TP.HCM
|Bệnh viện quận Phú Nhuận
|Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận
|12
|TP.HCM
|Bệnh viện quận Bình Thạnh
|Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh
|13
|TP.HCM
|Bệnh viện quận Gò Vấp
|Bệnh viện đa khoa Gò Vấp
|14
|TP.HCM
|Bệnh viện quận Bình Tân
|Bệnh viện đa khoa Bình Tân
|15
|TP.HCM
|Bệnh viện huyện Củ Chi
|Bệnh viện đa khoa Củ Chi
|16
|TP.HCM
|Bệnh viện huyện Nhà Bè
|Bệnh viện đa khoa Nhà Bè
|17
|TP.HCM
|Bệnh viện huyện Bình Chánh
|Bệnh viện đa khoa Bình Chánh
|18
|Bình Dương
|Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
|Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
|19
|Bình Dương
|Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương
|Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
|20
|Bình Dương
|Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
|Bệnh viện đa khoa Bình Dương
|21
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu
|22
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Vũng Tàu
|Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu
|23
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
|24
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
|25
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu
|26
|Bà Rịa - Vũng Tàu
|Bệnh viện Bà Rịa
|Bệnh viện đa khoa Bà Rịa
