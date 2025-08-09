  • Zalo

TP.HCM đổi tên 26 bệnh viện

Trong số này có 17 bệnh viện các quận của TP.HCM, 9 bệnh viện Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; các bệnh viện này đều thuộc Sở Y tế TP.

Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành quyết định đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong số này có 17 bệnh viện là các bệnh viện quận huyện TP.HCM, 3 bệnh viện thuộc Bình Dương và 6 bệnh viện thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo quyết định, các bệnh viện đổi tên mới này đều thuộc Sở Y tế TP.HCM và Sở có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao nhân sự, tài chính theo nguyên tắc nguyên trạng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM (mới) đã có văn bản gửi Sở Nội vụ TP về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Lý giải việc đổi tên, Sở Y tế cho rằng đây là điều cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM.

Số TTKhu vựcTên bệnh viện cũTên bệnh viện mới
1TP.HCMBệnh viện Quận 1Bệnh viện đa khoa Tân Định
2TP.HCMBệnh viện Quận 4Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
3TP.HCMBệnh viện Quận 6Bệnh viện đa khoa Bình Phú
4TP.HCMBệnh viện Quận 8Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
5TP.HCMBệnh viện Quận 7Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
6TP.HCMBệnh viện Quận 12Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
7TP.HCMBệnh viện Quận 11Bệnh viện đa khoa Bình Thăng
8TP.HCMBệnh viện TP Thủ ĐứcBệnh viện đa khoa Thủ Đức
9TP.HCM Bệnh viện quận Tân PhúBệnh viện đa khoa Tân Phú
10TP.HCMBệnh viện quận Tân BìnhBệnh viện đa khoa Tân Bình
11TP.HCMBệnh viện quận Phú NhuậnBệnh viện đa khoa Phú Nhuận
12TP.HCMBệnh viện quận Bình ThạnhBệnh viện đa khoa Bình Thạnh
13TP.HCMBệnh viện quận Gò VấpBệnh viện đa khoa Gò Vấp
14TP.HCMBệnh viện quận Bình TânBệnh viện đa khoa Bình Tân
15TP.HCMBệnh viện huyện Củ ChiBệnh viện đa khoa Củ Chi
16TP.HCMBệnh viện huyện Nhà BèBệnh viện đa khoa Nhà Bè
17TP.HCMBệnh viện huyện Bình ChánhBệnh viện đa khoa Bình Chánh
18Bình DươngBệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình DươngBệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
19Bình DươngBệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình DươngBệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
20Bình DươngBệnh viện đa khoa tỉnh Bình DươngBệnh viện đa khoa Bình Dương
21Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu
22Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Vũng TàuBệnh viện đa khoa Vũng Tàu
23Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
24Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
25Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu
26Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Bà RịaBệnh viện đa khoa Bà Rịa
