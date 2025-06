Bác sĩ Singapore ngưỡng mộ ca can thiệp tim bào thai của 2 bệnh viện TP.HCM

(VTC News) -

Ê kíp bác sĩ Việt Nam gồm bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 và bác sĩ Trịnh Nhật Thư Hương – Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh Bệnh viện Từ Dũ trực tiếp đưa bệnh nhân về nước.

Trước đó, ê kíp bác sĩ của hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 tham gia hội chẩn trực tuyến cùng các bác sĩ chuyên khoa Sản và Nhi của KK Hospital để đánh giá sức khỏe sản phụ và thai nhi.

Theo đề xuất từ giám đốc hai bệnh viện phía Việt Nam, Sở Y tế TP.HCM đã chấp thuận cho ê kíp bác sĩ hộ tống sản phụ về nước.

Ê kíp bác sĩ hai bệnh viện can thiệp thông tim bào thai cho sản phụ. (Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ)

Tại Singapore, đội ngũ y tế địa phương đón tiếp đoàn bác sĩ Việt Nam bày tỏ ngưỡng mộ với thành công của ca can thiệp hiếm gặp. Một bác sĩ KK Hospital chia sẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ ca can thiệp này”.

Ca can thiệp thông tim bào thai được thực hiện bởi bác sĩ chuyên ngành Sản của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng bác sĩ Nhi khoa can thiệp tim mạch từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, là kỹ thuật rất hiếm tại Việt Nam.

Sau khi sức khỏe sản phụ ổn định, Việt Nam chủ động liên hệ với Singapore để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Đến sáng 10/6, hai bác sĩ phụ trách hộ tống báo cáo nhanh kết quả bàn giao cho Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Dự kiến trong thời gian tới, ê kíp can thiệp của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với Bệnh viện KK để cập nhật tình hình sản phụ và thai nhi.

Trước đó, sản phụ được Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital phát hiện dị tật. Do Singapore chưa thực hiện được kỹ thuật can thiệp tim bào thai, bệnh nhân được giới thiệu sang Việt Nam điều trị.

Sau khi tiếp nhận, ê kíp bác sĩ của hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu ở Úc, Pháp. Tất cả thống nhất chẩn đoán và chỉ định cần can thiệp sớm để cứu sống thai nhi.

Ngày 22/5, ca can thiệp lần đầu được thực hiện nhưng chưa thành công. Đến ngày 28/5, sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, lần can thiệp thứ hai đã thành công.

Hình ảnh dòng máu lưu thông qua van động mạch chủ sau can thiệp, ghi nhận bằng siêu âm tim bào thai – khiến cả ê-kíp xúc động. Sản phụ và gia đình bật khóc trong khoảnh khắc được báo tin mạch sống đã trở lại với con mình.

Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại TP.HCM, cũng là trường hợp khó nhất từ trước đến nay.

Thành công này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển kỹ thuật y học bào thai tại TP.HCM mà còn khẳng định niềm tin của các quốc gia trong khu vực đối với trình độ y tế Việt Nam.