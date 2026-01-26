TP.HCM chi gần 6.000 tỷ đồng chăm lo Tết, tặng quà cao nhất đến 10 triệu đồng

(VTC News) -

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM, thống kê sơ bộ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tổ chức chính trị - xã hội tại Thành phố phối hợp với các cấp, ngành, triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 5.900 tỷ đồng.

Tại buổi thông tin về công tác tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" dịp Tết Nguyên đán 2026, chiều 26/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết đây là chương trình mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ trên toàn thành phố. Chương trình sẽ diễn ra lúc 15h ngày 29/1 (11 tháng Chạp) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

TP.HCM tổ chức nhiều chương trình chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân, quan tâm đặc biệt đến người có công, các đối tượng chính sách, an sinh xã hội.

Ngày hội dự kiến thu hút khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, phụ nữ, thanh thiếu niên và các nhóm yếu thế.

Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" sẽ tổ chức tại 168 khu dân cư, với hơn 200.000 lượt người tham dự cùng các hoạt động phong phú, như trang trí "Góc phố ngày Tết", gói bánh chưng, bánh tét, hội hoa xuân, khu ẩm thực "Hương vị Tết sum vầy" với buffet các món ăn truyền thống ngày Tết…

Thành phố cũng tổ chức Hội thi "Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026", với mục tiêu thực hiện khoảng 10.000 "Góc phố ngày Tết" trong dịp Tết năm nay, lan tỏa không khí Tết xanh - sạch - đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó là chương trình "Mái ấm mùa Xuân" hỗ trợ các hộ dân khó khăn về nhà ở. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình dự kiến hỗ trợ 137 căn nhà, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Tối cùng ngày là chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương", chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Chương trình cũng kết hợp vận động, tiếp nhận và tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thành phố, lực lượng tuyến đầu và quân dân tại khu vực biên giới, hải đảo.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì họp với 168 các xã, phường, đặc khu về công tác bầu cử, phân bổ chi thường xuyên và chăm lo dịp Tết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy báo cáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong cuộc họp với các xã, phường, đặc khu sáng 26/1.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết dịp Tết nay, Thành phố tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cấp Thành phố, như thăm, chúc Tết và tặng quà các cá nhân tiêu biểu, cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức cao tuổi và các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết...

Cùng với đó, Thành phố sẽ tặng quà Tết cho 214.430 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, với mức 2.000.000 đồng/người.

Thành phố cũng tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội do xã, phường, đặc khu quản lý, với mức quà từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, Thành phố tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà 672 cá nhân tiêu biểu tại 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo…

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng thông tin kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người lao động, công đoàn viên, đặc biệt là các lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có khoảng 350.000 người lao động ở TP.HCM sẽ được chăm lo, hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người bằng tiền mặt, quà tặng cùng các hình thức khác.

Bên cạnh đó còn có các chương trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá 0 đồng, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc... cho đoàn viên, người lao động; thăm hỏi, tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho người lao động về quê đón Tết....