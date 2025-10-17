TP.HCM: Chen chân từ 4 giờ sáng 'săn' vàng, cửa hàng bán mỗi người 1 chỉ

(VTC News) -

Người dân ở TP.HCM chen chân mua vàng.

Những ngày gần đây, giá vàng tăng mạnh kéo theo cảnh tượng người dân xếp hàng mua vàng từ rạng sáng tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM. Dù nhiều nơi thông báo hết hàng, lượng khách tìm đến hỏi mua vẫn đông nghịt, thậm chí có người thuê người khác xếp hàng hộ để kịp mua được vài chỉ vàng.

Rất đông người dân đến chờ để mua vàng tại TP.HCM. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News sáng 17/10, tại tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), giá vàng SJC mua vào 15,1 triệu đồng, bán ra 15,2 triệu đồng/chỉ. Tuy nhiên, số lượng vàng bán ra được giới hạn nghiêm ngặt vì lượng khách đổ về quá đông.

Từ 5h trước cửa hàng đã xuất hiện hàng dài người dân đứng chờ. Đến 6h, nhân viên mới bắt đầu phát số thứ tự và 8h sáng, cửa hàng chính thức mở bán. Theo nhân viên bảo vệ, chỉ vài phút sau khi phát số, toàn bộ phiếu thứ tự đã hết. Cửa hàng phải thông báo tạm ngưng bán vàng nhẫn, đồng thời yêu cầu khách quay lại vào sáng hôm sau.

Nhiều người đến từ 4h sáng để xếp hàng, mang theo cả đồ ăn, nước uống. (Ảnh: Nguyễn Liến)

“Tôi đến từ 4h30 sáng mà vẫn chỉ mua được 1 chỉ vàng. Họ giới hạn số lượng để chia đều cho khách. Tôi chờ đến hơn 8h mới mua được”, anh Minh (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao vẫn cố gắng mua vàng trong bối cảnh giá đang ở mức cao, nhiều khách hàng cho biết họ mua để tích trữ, tin rằng vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

“Giá cao nhưng tôi sợ còn tăng nữa. Mấy tháng nay đồng USD và giá vàng thế giới đều biến động, nên tôi muốn mua để dành. Gửi ngân hàng thì lời không bao nhiêu, cầm vàng vẫn thấy yên tâm hơn”, bà Phương (ngụ phường Tân Bình, TP.HCM) cho biết.

Có người xếp hàng nhiều ngày liên tục để mua được vàng. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Dù hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng nhưng hầu hết đều từ chối cho chụp ảnh hay trả lời phỏng vấn. Nhân viên bảo vệ cho biết, có thể nhiều người được thuê xếp hàng mua giúp nên họ không muốn xuất hiện trên báo chí.

Trước cửa tiệm, lực lượng chức năng phường Gia Định phải có mặt để phân luồng giao thông và giữ trật tự, do lượng người và phương tiện đổ về quá lớn.

Mỗi lượt có khoảng 7-10 khách hàng được vào giao dịch. (Ảnh: Nguyễn Liến)

“Tôi đi 2 vòng mới gửi được xe, mà đến nơi thì hết vàng. 7h30 đã thông báo hết. Tôi đến 2 ngày liên tục rồi mà vẫn chưa mua được”, một khách hàng chia sẻ.

Chị Hoa, một khách hàng đang xếp hàng cho biết: “Mua ở đây tôi thấy an tâm dù mỗi lần chỉ mua được 1 chỉ. Còn ở ngoài thị trường bây giờ, mua ở những tiệm nhỏ lẻ, người ta gọi là 'chợ đen', thì phải chịu cái mức giá cao hơn rất là nhiều, biên độ nó cao hơn rất là nhiều nên mọi người không chịu, thì bắt buộc là mình phải xếp hàng ở đây thôi”.

Đại diện cửa hàng Mi Hồng cũng khẳng định có sự chênh lệch khá lớn về giá vàng được bán ra ở cửa hàng so với giá “chợ đen”. Thậm chí, có nơi hét giá đến 17 triệu đồng/chỉ.

“Nhiều khách hàng đến đây họ xếp hàng mua nhưng thực chất là được thuê để xếp hàng, họ mang cả đồ ăn, thức uống và sẵn sàng ngồi chờ. Nhiều người là người già, mà người già đến là mình phải ưu tiên rồi, cũng không biết phải làm sao”, đại diện cửa hàng Mi Hồng cho biết.

Còn tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đơn vị này triển khai hình thức đăng ký mua vàng online qua mã QR được dán ngay bên ngoài cửa hàng, nhằm giảm tải cho các điểm bán trực tiếp. Tuy nhiên, do lượng truy cập quá lớn, hệ thống nhanh chóng bị quá tải.

Không đăng kí trực tuyến được, nhiều người đến mua trực tiếp nhưng hết hàng

“Tôi quét mã QR của SJC để đăng ký mua vàng miếng, nhưng web không vào được. Tôi chạy đến cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để mua thì họ nói hết vàng, giờ cũng không biết mua ở đâu”, anh Văn Thành (phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết.

Theo quy định tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/10, mọi giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Các cửa hàng cho biết quy định này rút ngắn thời gian thanh toán nhưng cũng không được bao lâu vì lượng khách hàng quá lớn.

Khách đến bán vàng cũng tăng nhưng không đông bằng khách đến mua. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Khảo sát của phóng viên tại một cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ trên địa bàn TP.HCM trong sáng cùng ngày cho thấy, giá vàng nhẫn bán ra đã lên tới 16 triệu đồng/chỉ, cao hơn khoảng 800.000 đồng so với giá tại các doanh nghiệp lớn. Chủ cửa hàng cho biết giá biến động từng giờ, giá cao nhưng vẫn có nhiều khách đến mua.

Giá bán ra tại một tiệm vàng hơn khoảng 800.000 đồng so với giá cùng thời điểm ở cửa hàng lớn.

Theo ghi nhận, phần lớn khách đến mua vàng là người dân có nhu cầu tích trữ hoặc đầu tư ngắn hạn. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá, giữ vàng vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Tuy nhiên, do mỗi khách chỉ được mua giới hạn 1 chỉ, nhiều người phải quay lại nhiều lần hoặc nhờ người thân đi mua giúp.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng ở mức giá cao kỷ lục là một nghịch lý rõ rệt giữa lý trí kinh tế và tâm lý đám đông. Dù giá vàng trong nước đã lên tới 15,1 triệu đồng mỗi chỉ - cao nhất từ trước đến nay - nhiều người vẫn sẵn sàng xếp hàng dài, thậm chí thuê người mua hộ. Điều đó cho thấy niềm tin vào vàng như một “hầm trú ẩn an toàn” vẫn ăn sâu trong tâm thức của người Việt, bất chấp cảnh báo rủi ro.

Ông Dũng nhấn mạnh, rủi ro lớn nhất hiện nay không nằm ở xu hướng tăng của giá vàng thế giới mà nằm ở mức chênh lệch phi lý giữa giá trong nước và quốc tế.

“Người mua vàng Việt Nam đang phải gánh mức chênh lệch hàng triệu đồng mỗi chỉ, đó là cái giá của độc quyền thương hiệu và sự khan hiếm nguồn cung”, ông phân tích.

Theo ông, chính cơ chế kiểm soát nhập khẩu vàng và thị trường tập trung vào thương hiệu SJC khiến người mua phải trả mức giá không phản ánh đúng giá trị thực.

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng, “cơn sốt vàng” hiện nay là kết quả của sự cộng hưởng giữa ba yếu tố: nhu cầu bảo toàn tài sản, văn hóa tích trữ truyền thống và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

Khi giá vàng liên tục tăng, nhiều người tin rằng hôm nay rẻ hơn ngày mai, dẫn đến hiệu ứng “tự kích hoạt” của đám đông: càng mua thì giá càng lên, mà giá càng lên thì người ta lại càng mua.

Ông cho rằng đây là tín hiệu cảnh báo cho cả nhà đầu tư lẫn cơ quan quản lý, bởi nếu không có biện pháp điều tiết kịp thời, thị trường vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, tạo thêm rủi ro cho nền kinh tế.