Vàng vượt 152 triệu/lượng: Bị hạn chế 2 ngày mới được mua, khách quay ra ôm bạc

(VTC News) -

Giá vàng tăng vượt 152 triệu đồng/lượng, cửa hàng tạm dừng bán.

Lúc 9h ngày 17/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Nhưng chỉ khoảng 2 tiếng sau, giá đã tiếp tục tăng lên 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 149,3 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu còn ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, dù giá vàng đang cao chưa từng có và tăng "điên cuồng" không ngừng nhưng tại Bảo Tín Minh Châu (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội) vẫn diễn ra cảnh dòng người đến xếp hàng từ sớm để chờ mua vàng, mặc dù cửa hàng đã treo biển "tạm hết hàng".

Hôm nay, cửa hàng này cũng phát loa thông báo áp dụng quy định tạm thời, theo đó mỗi khách hàng chỉ được mua vàng 1 lần trong vòng 2 ngày, tính từ lần giao dịch gần nhất. Nhân viên lý giải do những ngày qua, số lượng người mua vàng nhiều hơn người bán dẫn tới tình trạng cửa hàng thiếu vàng để cung cấp cho khách.

Tuy vậy, khi không mua được vàng nhẫn và vàng miếng, khách hàng lại chuyển sang mua vàng trang sức và bạc. Thậm chí, nhiều còn chấp nhận mua vàng từ "chợ đen" với mức giá cao hơn 2 - 5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết tại các cửa hàng.

Dòng người xếp hàng chờ mua vàng sáng 17/10.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (phường Kiến Hưng) cho biết đã chờ từ 7h30 để lấy số giao dịch, song đến trưa vẫn không thấy cửa hàng thông báo phát số, hỏi kỹ thì mới biết cửa hàng tạm dừng bán. "Đằng nào cũng mất công rồi nên cứ ngồi chờ thôi, tôi sẽ chuyển sang mua sản phẩm khác", anh Hoàng nói.

Anh Hoàng kể đã từng mua vàng ở mức giá chỉ khoảng hơn 60 triệu đồng/lượng nhưng rồi lại "chốt lời non''. Vì thế lần này anh xác định sẽ nắm giữ lâu dài chứ không thể "lướt sóng" được vì giá vàng đang quá cao và chỉ có lời khi giá tăng thêm nữa.

Cửa hàng treo biển tạm hết hàng song rất nhiều người vẫn đứng chờ với hy vọng mua được vàng.

Ngồi mệt mỏi trong đám đông, chị Trần Minh Tâm (phường Ba Đình) cho biết hôm qua chị và một người bạn đã chờ từ sáng đến chiều nhưng không mua nổi vàng. Chị Tâm bắt đầu tích trữ vàng từ cuối năm 2024, trong suốt 10 tháng qua, tháng nào chị cũng mua 1, 2 chỉ vàng để tích trữ. Những tháng gần đây, vàng tăng "nóng" nên chị liều mua vào nhiều hơn, với kỳ vọng giá còn tăng nữa.

"Bạn bè, người thân đâu đâu cũng nói về vàng nên tôi cũng ít nhiều sốt ruột. Ngoài ra, tôi không biết chơi chứng khoán hay đầu tư bất động sản mà để tiền ở ngân hàng thì lãi suất thấp nên cứ xác định mua vàng để đó như tài sản tích lũy'', chị Tâm giải thích.

Không mua được vàng nhẫn, vàng miếng, nhiều người lại chuyển sang mua vàng trang sức và bạc.

Cảnh báo về hiện tượng "mua đuổi" giá vàng này, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) - khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không nên hành động vội vã. "Thời điểm này, vàng vẫn là tài sản trú ẩn quan trọng của dòng tiền, nhưng ở vùng giá hiện nay, rủi ro điều chỉnh, đảo chiều là hiện hữu. Vì vậy, người đang nắm giữ vàng có thể duy trì tỷ trọng hợp lý, song người mua mới nên hết sức thận trọng, tránh mua theo phong trào", ông Huy nói.

Trong khi đó, nhận định về "cơn sốt" của bạc thời gian gần đây, TS. Châu Đình Linh (Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi có ý định đầu tư, tích trữ, đặc biệt là "lướt sóng" bạc bởi kim loại quý này có tính thanh khoản kém, trong khi thị trường bạc ở Việt Nam có quy mô không lớn và thanh khoản thấp.

Ngoài ra, việc tăng giá "nóng" thường đi kèm với nguy cơ giảm giá nhanh, bên cạnh đó chênh lệch mua bán cũng tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư thích "lướt sóng".

"Tôi cho rằng bạc vẫn là một khoản đầu tư mạo hiểm, có thể đảo chiều giảm giá bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư cần phân bổ vốn cẩn trọng, theo dõi sát sao các tin tức về kinh tế và chính trị trên thế giới, đồng thời đặt mục tiêu chốt lời hoặc cắt lỗ phù hợp. Tuyệt đối không nên chạy theo đám đông mà đầu tư không có chiến lược rõ ràng, bài bản. Cũng không nên đổ hết tiền vào một giỏ, đến khi thị trường biến động thì dễ trắng tay", TS Châu Đình Linh đưa ra khuyến cáo.