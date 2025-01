TP Bắc Ninh khẳng định vị thế 'đầu tàu' trong phát triển kinh tế của tỉnh

(VTC News) -

Những điểm sáng trong năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, năm 2024, TP Bắc Ninh là địa phương duy nhất của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020 – 2024).

TP Bắc Ninh là điển hình về xử lý ô nhiễm môi trường với nhiều cách làm sáng tạo; tiếp tục duy trì là đơn vị có động lực, có sức lan tỏa, tạo cảm hứng cho các đơn vị, địa phương khác và xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh.

Thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Năm 2024, TP Bắc Ninh triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm, 3 quyết tâm chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 194.000 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,7 triệu đồng, gấp 1,14 lần so với bình quân của tỉnh và tăng 11,8% so với năm 2023. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 44.105 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.309 tỷ đồng, tăng 34%.

Đô thị ở TP Bắc Ninh đồng bộ, văn minh và hiện đại.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt. TP Bắc Ninh cũng thực hiện tốt việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kỷ cương kỷ luật, văn hoá công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính đối với 3 phường: Tiền An, Ninh Xá, Vệ An thành phường Tiền Ninh Vệ.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ, với 7 đoàn quốc tế đến thăm và làm việc, 2 đoàn công tác đi làm việc tại nước ngoài. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục được chú trọng củng cố, mở rộng quy mô trường lớp, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học.

Vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường được coi là điểm sáng của năm với những kết quả nổi bật trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm tại phường Phong Khê. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, 228 cơ sở sản xuất giấy tại đây đã dừng hoạt động. Toàn bộ cơ sở sản xuất trong khu dân cư và ngoài cụm công nghiệp Phong Khê I và II dừng hoạt động.

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Ninh Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết, thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra, xử lý, dừng toàn bộ các cơ sở trong khu vực làng nghề. Hiện nay, TP Bắc Ninh tiếp tục kiểm tra, xử lý về lĩnh vực môi trường, an toàn điện tại các cơ sở trong cụm công nghiệp Phong Khê I và II với định hướng, chủ trương của tỉnh Bắc Ninh và TP Bắc Ninh là xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Giải quyết ô nhiễm ở Phong Khê là điểm sáng của UBND TP Bắc Ninh trong năm 2024.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan cho biết, năm 2025, TP Bắc Ninh quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tăng cường bảo vệ môi trường; phát triển hạ tầng đô thị, văn hóa đáp ứng tiêu chí của quận”.

Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện 3 quyết tâm chính trị: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung triển khai các dự án trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố cho các hộ đủ điều kiện và tiếp tục xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Phong Khê, phường Khắc Niệm.

Khẳng định vai trò "đầu tàu" kinh tế của tỉnh

Tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026, trong đó, xác định TP Bắc Ninh là đô thị hạt nhân của đô thị lõi, là quận trung tâm và là một cực tăng trưởng vùng, đảm bảo liên kết, thúc đẩy phát triển giữa các chùm, chuỗi đô thị trong tỉnh và vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu, để khẳng định vai trò "đầu tàu" kinh tế của tỉnh, TP Bắc Ninh sẽ tập trung vào 3 nguồn lực chính. Đó là chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt công tác quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư, tập trung phát triển kinh tế để tăng các nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Song song với đó là thực hiện tốt các nhiệm vụ của tỉnh, ưu tiên kết nối giao thông, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảo bảo an sinh xã hội và môi trường xanh, sạch, đẹp.

Giao thông thuận lợi giúp TP Bắc Ninh kết nối với các huyện, thị trong tỉnh và các địa phương lân cận vùng đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn gợi mở, TP Bắc Ninh phải phát huy và tận dụng tối đa lợi thế về phát triển đô thị, thời điểm này là điểm rơi chín muồi và thuận lợi nhất để triển khai. Trong năm 2025, thành phố phải triển khai được ít nhất một dự án đô thị lớn. Đồng thời, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, triển khai và quản lý hiệu quả tuyến phố đêm, khu vui chơi giải trí, tạo ra những sản phẩm văn hóa và thương hiệu riêng có của TP Bắc Ninh. Các đơn vị quan tâm chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại, sang trọng và bản sắc văn hóa, tạo không gian sống lý tưởng, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

“Cấp ủy phải tiên phong, đổi mới, cải tiến phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, “nghĩ sâu, làm lớn”, phải tư duy cho cả nhiệm kỳ tới để tạo đột phá và lan tỏa. Chính quyền phải hành động quyết liệt, sáng tạo.

Đội ngũ đảng viên, cán bộ phải nỗ lực hết mình. Mỗi cán bộ phải nhìn nhận lại và thay đổi nhận thức, trọng trách của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, cùng chung tay thực hiện khát vọng của tỉnh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sớm hơn 3 năm so với mục tiêu đề ra”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu.

Đến TP Bắc Ninh, điều dễ nhận ra nhất là dáng vẻ của một đô thị có hạ tầng tương đối đồng bộ, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Đô thị Bắc Ninh đang thay da đổi thịt, phát triển nhanh và hiện đại với nhiều tuyến đường, dự án chung cư - khách sạn, văn phòng cao tầng. Đặc biệt, nhiều khu đô thị quy mô lớn đã và đang được quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút người dân đến sinh sống, tạo diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc văn hóa.

Với các quy hoạch đã được phê duyệt, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng TP Bắc Ninh có những bứt phá vươn lên, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho đô thị trung tâm, tương lai là quận điển hình kiểu mẫu khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.