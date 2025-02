Toyota Yaris Cross vượt qua Mitsubishi Xforce ở phân khúc SUV hạng B

Tháng 1/2025 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nên doanh số của hàng loạt mẫu ô tô tại Việt Nam đều giảm mạnh, điều này cũng là xu hướng của các phân khúc, gồm cả các mẫu SUV đô thị hạng B đang được ưa chuộng hiện nay, nhiều xe đã giảm doanh số chỉ còn khoảng 1/3 so với tháng 12 trước đó.

Tuy nhiên, dẫn đầu phân khúc vẫn là VinFast VF 6 quen thuộc, hãng xe điện Việt Nam không công bố doanh số cụ thể nhưng một số nguồn thông tin cho biết xe duy trì doanh số 1.000 xe trong tháng 1 vừa qua. Đây cũng là mẫu xe thuần điện duy nhất xuất hiện trong bảng xếp hạng phân khúc SUV hạng B này giữa hàng loạt các mẫu xe xăng truyền thống.

Nhưng doanh số của VinFast VF 6 chưa phải chính thức nên có thể coi mẫu xe đang dẫn đầu phân khúc này là Toyota Yaris Cross hiện đạt mức 645 xe bán ra thị trường, giảm khá mạnh so với tháng trước. Nhờ ưu đãi mạnh nhất trong dịp cận Tết, mẫu SUV đô thị của Toyota đạt doanh số vẫn cao hơn đáng kể so với các đối thủ đứng phía sau.

Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc này có phiên bản Hybrid do chiến lược của Toyota bổ sung liên tục các sản phẩm mới kèm theo hệ thống truyền động lai xăng-điện trong những năm gần đây. Dù vậy, phiên bản Yaris Cross HEV cũng mới chỉ đạt doanh số 21 xe trong tháng 1, thấp hơn rất nhiều so với bản thuần xăng.

Các mẫu xe phía dưới cũng bám khá sát vị trí của Toyota Yaris Cross, đặc biệt là Mitsubishi Xforce với 552 xe bán được, điều này phù hợp với ưu đãi hiện nay của hãng, sau đợt bùng nổ doanh số trước đây nhờ khuyến mại mạnh mẽ từ nhà sản xuất.

Trong khi đó, Hyundai Creta và Kia Seltos lại thấp hơn một chút do đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mới, đồng thời chưa có lợi thế mạnh so với những đại diện đang dẫn đầu.

Ở phía cuối danh sách, Honda HR-V đã duy trì được doanh số 383 xe bán ra, nhưng là mức giảm rất mạnh so với tháng trước, đồng thời cũng bị sụt giảm vị trí trong phân khúc. Trong khi đó, mẫu xe giảm doanh số mạnh nhất là Mazda CX-3 với việc chỉ còn bằng 1/3 lượng xe bán ra so với tháng trước do ưu đãi đã bị cắt giảm đi khá nhiều.