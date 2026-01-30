Toyota Hilux lột xác, tạo sức ép tới 'vua bán tải' Ranger bằng chiến lược giá

(VTC News) -

Toyota Hilux vượt qua nhiều địa hình phức tạp. (Video: Mạnh Hùng - Hùng Cường)

Toyota Hilux 2026 vừa ra mắt có 3 phiên bản, gồm bản số sàn - Standard 2.8 4x2 MT giá 632 triệu đồng, hai phiên bản số tự động là Pro 2.8 4x2 AT giá 706 triệu đồng và phiên bản cao nhất Trailhunter 2.8 4x4 AT có giá 903 triệu đồng.

So với thế hệ trước (668 - 999 triệu đồng), mức giá này đã được điều chỉnh giảm. Đồng thời, giá khởi điểm của Hilux cũng thấp hơn Ford Ranger - mẫu bán tải đang dẫn đầu thị trường (từ 707 triệu đồng). Tuy nhiên, Ranger hiện nay chỉ có cấu hình số tự động.

Toyota Hilux thế hệ mới mang thiết kế "Cyber Sumo". (Ảnh: Hùng Cường)

Ở phân khúc bán tải cao cấp, phiên bản Hilux Trailhunter được định vị để cạnh tranh trực tiếp với các biến thể cao của Ford Ranger và Mitsubishi Triton. Khi đặt lên bàn cân về giá bán, Hilux Trailhunter có lợi thế nhất định so với Ford Ranger Wildtrak 2.0 4x4 AT (979 triệu đồng) và Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete (924 triệu đồng).

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Osamu Hirata, tân Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, cho biết tính cạnh tranh trong phân khúc bán tải đang rất lớn với những nỗ lực để mang đến sản phẩm tốt hơn cho khách hàng.

"Mục tiêu của Hilux tại Việt Nam không chỉ là cải thiện doanh số, mà còn củng cố vị thế là một trong những mẫu bán tải hàng đầu về độ tin cậy và giá trị sử dụng lâu dài, phù hợp với nhóm khách hàng đô thị, gia đình và người dùng đa mục đích".

Ông Osamu Hirata - tân Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam. (Ảnh: Hùng Cường)

Ngoại hình, khoang lái hiện đại, cứng cáp

So với thế hệ trước, Toyota Hilux 2026 được điều chỉnh rõ rệt về thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3D dạng tổ ong, sơn cùng màu thân xe, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế mỏng hơn, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại.

Phần trước của Toyota Hilux bản Pro 2.8 4x2 AT. (Ảnh: Hùng Cường)

Logo Toyota dạng chữ được sử dụng ở cả đầu và đuôi xe, trong đó cụm chữ "TOYOTA" cỡ lớn đặt trên nắp thùng sau trở thành điểm nhấn nhận diện khi quan sát từ phía sau. Thân xe có nhiều chi tiết ốp đen, bệ bước lên xuống và bộ mâm thiết kế mới, kích thước 17 inch trên bản Standard, Pro và 18 inch trên bản Trailhunter.

Về thông số, Hilux 2026 có kích thước dài x rộng x cao là 5.320 x 1.885 x 1.815 mm, chiều dài cơ sở 3.085 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm đạt 312 mm trên tất cả các phiên bản - mức cao nhất trong phân khúc bán tải cỡ trung tại Việt Nam hiện nay.

Khoang lái của Hilux 2026 được thiết kế lại với bố cục mới, nhiều đường nét góc cạnh gợi nhớ Land Cruiser Prado và tập trung hơn vào yếu tố công nghệ. Trên phiên bản Trailhunter, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Màn hình giải trí trên bản Standard, Pro có kích thước 9 inch. Bản Pro cũng sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 9 inch trong khi bản thấp nhất không có.

Khoang lái trên phiên bản Pro 2.8 4x2 AT và phiên bản cao nhất Trailhunter 2.8 4x4 AT. (Ảnh: Hùng Cường)

Vô lăng thiết kế mới và trợ lực điện, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế bọc da, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, sạc không dây, phanh tay điện tử và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau là những trang bị đáng chú ý trên phiên bản cao cấp nhất.

Theo ông Dương Quang, chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, việc trang bị vô lăng trợ lực điện giúp Toyota Hilux mang lại cảm giác điều khiển nhẹ nhàng hơn trong nhiều điều kiện vận hành, qua đó cải thiện tính tiện dụng khi sử dụng hàng ngày, thay vì chỉ phù hợp cho các tình huống off-road.

Các phiên bản khác duy trì cấu hình thực dụng hơn với trợ lực lái thủy lực, ghế nỉ chỉnh cơ và trang bị ở mức vừa phải, song nhìn chung, mặt bằng tiện nghi của Hilux thế hệ mới đã được nâng lên so với thế hệ trước.

Động cơ diesel 2.8L trở thành trang bị tiêu chuẩn

Một thay đổi đáng chú ý là việc toàn bộ dải sản phẩm Hilux 2026 đều sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L, thay cho cấu hình song song 2.4L và 2.8L trước đây.

Khối động cơ này cho công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm trên bản số sàn và 500 Nm trên các bản số tự động, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Phiên bản Trailhunter được trang bị hệ dẫn động hai cầu bán thời gian, khóa vi sai cầu sau và hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select).

Toyota Hilux bản Trailhunter vượt qua thử thách địa hình với những hố sâu tới 1,2 mét. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo công bố từ nhà sản xuất, Hilux 2026 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đủ điều kiện lưu thông trong các khu vực áp dụng vùng phát thải thấp trong thời gian tới.

Trang bị an toàn được bổ sung

Toyota nâng cấp công nghệ an toàn Toyota Safety Sense cho Hilux tại thị trường Việt Nam, dù chỉ áp dụng trên phiên bản Trailhunter. Gói này bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động.

Toyota Hilux bản Trailhunter thể hiện khả năng lội nước. (Ảnh: Hùng Cường)

Bên cạnh đó là các trang bị hỗ trợ như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ đổ đèo và camera 360 độ. Các phiên bản thấp hơn vẫn được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn cơ bản theo tiêu chuẩn phân khúc.

Bảng so sánh về tính năng an toàn trên các phiên bản của Toyota Hilux 2026. (Nguồn: TMV)

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong bức tranh toàn cảnh của thị trường bán tải, Ford Ranger tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với 18.692 xe bán ra trong năm 2025, chiếm khoảng 69% thị phần toàn phân khúc. Khoảng cách doanh số lớn cho thấy Ranger vẫn là mẫu xe áp đảo về quy mô tiêu thụ, bất chấp mức tăng trưởng không quá đột biến.

Ở nhóm phía sau, cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai diễn ra sôi động hơn khi Mitsubishi Triton ghi nhận mức tăng trưởng hơn 60%, đạt 4.303 xe và chiếm gần 16% thị phần, trong khi Toyota Hilux cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt với 3.501 xe bán ra, tăng hơn 45% so với năm 2024 và đứng thứ ba toàn phân khúc.

Với những nâng cấp rõ rệt về thiết kế, động cơ và công nghệ, Toyota Hilux mới được đánh giá là một trong những đối thủ tạo sức ép cạnh tranh lớn ngay từ đầu năm 2026.

Hilux nhiều khả năng chưa thể thay đổi cục diện phân khúc ngay lập tức, song việc cải thiện mạnh mẽ về sản phẩm và điều chỉnh giá bán cho thấy Toyota đang chủ động gia tăng hiện diện, hướng tới nhóm khách hàng rộng hơn trong phân khúc bán tải cỡ trung.