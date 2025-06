Toyota Hilux gây ấn tượng tại triển lãm ngành xây dựng Vietbuild 2025

(VTC News) -

Một vị khách là kỹ sư xây dựng ghé thăm Triển lãm Vietbuild tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế TP.HCM đã nói “bán tải là dòng xe must-have của anh em xây dựng”.

Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, xe bán tải còn có khả năng chuyên chở hàng hóa nhờ phần thùng hàng phía sau, cho phép chuyên chở nhiều vật liệu cồng kềnh như xi măng, gạch ngói, ống nước, giàn giáo, các loại công cụ chuyên dụng. Đó là lợi thế lớn nhất của xe bán tải và cũng là lý do dòng xe này được dân xây dựng ưa chuộng.

Gian hàng Toyota tại Triển lãm quốc tế Vietbuild đang diễn ra ở TP.HCM.

Thị trường Việt Nam là nơi các dòng xe bán tải mang thương hiệu Mỹ, Nhật Bản thống trị. Nếu tìm một mẫu bán tải phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, thỉnh thoảng đi du lịch cùng gia đình hay cafe “chém gió” với bạn bè, nhiều khách hàng sẽ nghĩ ngay đến bán tải Mỹ, nhưng để tìm kiếm một mẫu xe bền bỉ, gan lì, mạnh mẽ “chịu khổ, chịu khó” thì bán tải Nhật mà điển hình Toyota Hilux là sự lựa chọn hợp lý hơn cả.

Sát cánh cùng những công trình

Đi qua những khu đô thị đang trong quá trình xây dựng ở ngoại ô Hà Nội cho đến thiên đường du lịch Quảng Ninh với hàng loạt công trình nghỉ dưỡng, hay dọc biển miền Trung ở Hà Tĩnh, Quảng Bình… sẽ không khó để bắt gặp những chiếc xe Toyota Hilux. Không chỉ có sự hiện diện của Hilux thế hệ mới mà những mẫu xe đời 2011, 2012 vẫn miệt mài lăn bánh chở vật liệu - dụng cụ xây dựng cùng chủ nhân đi qua bao nhiêu công trình.

Hilux vượt qua dễ dàng vượt qua các cung đường khó nhằn giữa các công trình xây dựng.

Với lợi thế xe gầm cao, Hilux dễ dàng vượt qua những đoạn đường gồ ghề, lầy lội, đất đá, cát sỏi nơi công trình đang thi công. Như cách chủ nhân của chúng nói “không sợ đau xe”. Ở thế hệ cải tiến ra mắt hồi giữa năm 2024, Hilux có 3 phiên bản, trong đó bản hai cầu số sàn và 1 cầu số tự động trang bị động cơ 2.4L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400Nm.

Bản Adventure trang bị động cơ 2.8L tăng áp, cho công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500Nm, mạnh mẽ chinh phục mọi cung đường. Với trọng lượng toàn tải lên đến 2.910kg, Hilux hỗ trợ đắc lực cho chủ nhân trong việc vận chuyển hàng hóa. Khoảng sáng gầm xe lớn nhất phân khúc, lên đến 286mm, Hilux dễ dàng bỏ các chướng ngại vật lại phía sau, băng băng trên các công trường rộng lớn, còn ngổn ngang gạch đá.

Anh Bùi Ninh - một kỹ sư xây dựng - quyết định tậu Hilux Adventure từ cuối năm 2024: “Bụi bặm, đất đá công trường không xi nhê gì với Hilux. Tôi hay dùng xe chở đồ đạc cho anh em khi di chuyển giữa các công trình, chở thêm lều bạt dùng trong những ngày phải túc trực ngoài trời rất tiện. Là xe dẫn động 2 cầu nên Hilux Adventure có sức kéo lớn, bám đường tốt, vượt địa hình xấu dễ dàng và nhất là chịu được va đập.

Có lần bị rơi thanh sắt vào nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ xước sơn”.

So với các đối thủ, Hilux được nhận xét có độ ổn định cao, ít hỏng hóc vặt, bảo dưỡng chính hãng thuận tiện khi mạng lưới đại lý Toyota phủ rộng khắp cả nước và chi phí mỗi lần vào xưởng dịch vụ cũng “dễ chịu” hơn các đối thủ cùng phân khúc. Vừa thực tế vừa kinh tế, mẫu xe này luôn chiếm được cảm tình của một tệp khách hàng nhất định.

Trở thành điểm nhấn giữa triển lãm ngành xây dựng

Triển lãm quốc tế Vietbuild là sự kiện quy mô lớn và uy tín trong ngành xây dựng, quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu về vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất, các hiệp hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khách hàng tham quan tìm hiểu Toyota Hilux tại Triển lãm Vietbuild 2025.

Giữa không gian hàng trăm doanh nghiệp chuyên ngành, Toyota gây ấn tượng khi set-up gian hàng đậm chất xây dựng. Tại đó, hãng trưng bày hai mẫu Hilux là phiên bản 2.4L 4X2 AT và 2.8L 4X4 AT Adventure cùng nhiều hoạt động tương tác như các trò chơi, bốc thăm may mắn với các phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, khách hàng còn được đăng ký lái thử và cảm nhận sản phẩm, cân nhắc lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu công việc.

Dừng chân tại gian hàng Toyota trong ngày đầu diễn ra triển lãm, anh Trần Thanh Tùng - chủ một chuỗi cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng - cho biết: “Lần đầu tôi thấy một hãng xe trưng bày tại sự kiện về xây dựng, cũng khá thú vị khi Toyota chọn cách tiếp cận khách hàng rất riêng. Tôi đang cân nhắc lựa chọn xe bán tải để chở vật liệu cho khách lẻ tại địa phương. Với tôi, tôi cần một chiếc xe kiếm ra tiền chứ không phải xe ăn chơi và Hilux bản hai cầu số sàn khá phù hợp với nhu cầu và ngân sách”.

Gian hàng Toyota hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành điểm dừng chân của nhiều khách mời đến với sự kiện. Sau TP.HCM, Toyota sẽ tiếp tục đồng hành cùng Triển lãm quốc tế Vietbuild tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới với nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.