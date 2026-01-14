Top xe SUV giá cả phải chăng, thích hợp cho gia đình

(VTC News) -

Honda HR-V

Honda HR-V nổi bật với những đường nét mạnh mẽ và thanh lịch.

Honda HR-V là lựa chọn nổi bật trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với mức giá hợp lý, dao động từ 699 đến 871 triệu đồng. Mẫu xe này được thiết kế với những đường nét mạnh mẽ và thanh lịch, mang đến phong cách hiện đại, phù hợp cho các gia đình trẻ.

Xe được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, kết hợp với hộp số CVT. Động cơ này không chỉ giúp HR-V hoạt động êm ái mà còn tiết kiệm nhiên liệu, lý tưởng cho việc di chuyển trong đô thị.

Honda HR-V ghi điểm với khách hàng nhờ gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm các tính năng như: Phanh giảm thiểu va chạm, Đèn pha tự động thích ứng, Kiểm soát hành trình thích ứng, Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn. Tất cả các tính năng này đều được trang bị trên cả hai phiên bản L và RS. Đặc biệt, phiên bản RS còn có thêm Camera quan sát làn đường, Hệ thống lái tỷ số biến thiên và Túi khí rèm ở hai bên.

Ngoài ra, các trang bị an toàn thụ động như: Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc vẫn được giữ nguyên từ phiên bản cũ, đảm bảo sự an toàn tối đa cho người sử dụng.

Mazda CX-30

Mazda CX-30 mang phong cách “KODO - linh hồn của chuyển động” đặc trưng.

Mazda CX-30, mẫu SUV gia đình được ưa chuộng, có mức giá dao động từ 689 đến 739 triệu đồng. Xe nổi bật với thiết kế mang phong cách “KODO - Linh hồn của chuyển động” đặc trưng của Mazda, với những đường nét uyển chuyển và sang trọng. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình đôi cánh, cụm đèn LED tinh tế và các chi tiết mạ crôm sắc sảo.

Nội thất của CX-30 được chăm chút tỉ mỉ, sử dụng vật liệu cao cấp và không gian rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình. Xe được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L, cho công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Động cơ SkyActiv nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao, rất phù hợp cho những chuyến đi dài.

Ngoài ra, Mazda CX-30 còn tích hợp nhiều tính năng an toàn hiện đại như hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.

Hyundai Kona

Hyundai Kona thu hút những người yêu thích sự năng động và phong cách.

Hyundai Kona, mẫu SUV cỡ nhỏ nổi bật với thiết kế thể thao và cá tính, có giá bán từ 636 đến 750 triệu đồng. Với kiểu dáng hiện đại, Kona thu hút những gia đình yêu thích sự năng động và phong cách.

Phần đầu xe được thiết kế ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang ngược, cụm đèn LED sắc nét và những đường nét mạnh mẽ, tạo cảm giác chắc chắn. Mặc dù kích thước nhỏ gọn, Kona vẫn mang đến không gian rộng rãi, lý tưởng cho gia đình.

Hyundai Kona có hai tùy chọn động cơ. Phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt trang bị động cơ Nu 2.0L Atkinson kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Trong khi đó, phiên bản Turbo sử dụng động cơ Gamma 1.6 T-GDI với hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất lên tới 177 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm.

Ngoài ra, Kona còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống cảnh báo điểm mù, đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong mỗi chuyến đi.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross hướng đến đối tượng khách hàng là gia đình trẻ, năng động.

Toyota Yaris Cross có giá bán dao động từ 650 triệu đến 765 triệu đồng, hướng đến đối tượng khách hàng là gia đình trẻ, năng động.

Về thiết kế, Yaris Cross nổi bật với vẻ hiện đại, được trang bị cụm đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt lớn và các đường nét tinh tế. Nội thất của xe được bố trí hợp lý, mang đến nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động và không gian rộng rãi cho hành khách.

Về hiệu suất, Yaris Cross sử dụng động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực. Đặc biệt, phiên bản hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện có công suất 79 mã lực, cả hai đều sử dụng hộp số CVT. Phiên bản hybrid còn được trang bị chế độ lái thuần điện và pin lithium-ion, mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu cho người sử dụng.

Kia Sonet

Kia Sonet nổi bật với phong cách trẻ trung, năng động.

Kia Sonet, mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ, thu hút sự chú ý của nhiều gia đình Việt với mức giá dao động từ 539 triệu đến 624 triệu đồng.

Về thiết kế, ngoại thất của Sonet nổi bật với phong cách trẻ trung, năng động, đặc trưng bởi lưới tản nhiệt mũi hổ của Kia, kết hợp cùng đèn LED sắc sảo và các chi tiết viền đen nổi bật.

Bên trong, mặc dù có kích thước nhỏ gọn, nội thất của Sonet được thiết kế thông minh với nhiều tiện nghi hiện đại, bao gồm màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh cao cấp.

Kia Sonet được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước, mang lại hiệu suất tốt cho các chuyến đi trong đô thị, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày của khách hàng trẻ.