Top những khu chợ mua sắm nổi tiếng ở TP.HCM

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành là một khu chợ Sài Gòn lâu đời có diện tích hơn 13.000 m2. Chợ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa với gần 6.000 tiểu thương và khoảng 1.500 sạp hàng. Chợ Bến Thành có 4 cửa chính giáp 4 mặt đường và 12 cửa phụ tỏa ra 4 hướng. Mỗi cửa chính bao gồm nhiều mặt hàng phổ biến để du khách có thể thưởng thức món ăn tại chỗ.

Cửa Nam nằm ở đường Lê Lợi, là nơi bày bán các loại vải vóc, quần áo, thực phẩm khô. Đặc biệt, cửa Nam đặt tháp đồng hồ 3 mặt còn nguyên vẹn từ lúc khởi dựng. Cửa Bắc nằm ở đường Lê Thánh Tôn, dẫn vào hàng thực phẩm tươi sống, trái cây. Cửa Ðông nằm ở đường Phan Bội Châu, là thiên đường bánh kẹo, mỹ phẩm. Cửa Tây ở đường Phan Chu Trinh, tập trung các gian hàng giày dép, hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm.

Chợ Bình Tây

Chợ Bình Tây còn được biết với tên gọi là chợ Lớn Mới được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ XX. Chợ hiện có trên 2.300 quầy sạp với hơn 30 nhóm ngành hàng.

Các ngành hàng chủ lực bao gồm: Gia vị (bào ngư, vi cá, bong bóng cá, kim châm, các loại nấm…), mứt, bánh các loại, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách da, đồ gia dụng (sành sứ, nhựa, nhôm, inox…), bách hoá tổng hợp, trang sức…

Chợ An Đông

Chợ An Đông nổi tiếng là khu chợ Sài Gòn bán sỉ các mặt hàng thời trang lớn nhất thành phố. Chợ có tổng diện tích hơn 25.000 m2, số gian hàng lên đến 2.718 sạp được chia thành 3 khu khác nhau là chợ An Đông, An Đông Plaza và thực phẩm An Đông.

Chợ buôn bán nhiều mặt hàng có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Ngoài quần áo là mặt hàng phổ biến nhất, chợ còn có đa dạng các loại thực phẩm khô.

Chợ Tân Định

Nằm ngay khu vực trung tâm thành phố, chợ Tân Định được xây dựng vào năm 1926 và là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất Sài Gòn với kiến trúc giữ nguyên sau gần 100 năm. Ngày nay, chợ Tân Định có các mặt hàng chính là vải vóc, thực phẩm tươi sống, quần áo, thực phẩm khô, giày dép, trái cây…

Chợ Bà Chiểu

Chợ Bà Chiểu là khu chợ nhộn nhịp ở quận Bình Thạnh có lịch sử lâu đời, được hình thành từ đầu thế kỷ 20. Ngày nay nó là một trong những chợ lớn và sầm uất nhất ở Sài Gòn.

Chợ Bà Chiểu bày bán nhiều loại sản phẩm như đồ tươi sống, hải sản, quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ và điện tử. Du khách có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ mình cần ở đây, từ những vật dụng thiết yếu hàng ngày đến những món quà lưu niệm và quà tặng độc đáo.

Chợ Kim Biên

Chợ Kim Biên được thiết kế xây dựng vào năm 1960, khởi đầu chỉ là tự phát của dân cư có nhu cầu trao đổi, mua và bán sản phẩm hàng hóa. Sau năm 1975, ban quản lý chợ đã dựng sạp cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ để buôn bán nhiều loại sản phẩm.

Khu chợ Sài Gòn này nổi tiếng chuyên bán những mặt hàng hóa chất như axit, xyanua, cồn, thuốc nhuộm vải, sơn tường, chất tẩy trắng, nước lau sàn, bột giặt, chất tẩy rửa…

Chợ Bà Hoa

Chợ Bà Hoa mang tên của người phụ nữ thành lập nên chợ là bà Hoa. Bà là người miền Bắc vào Sài Gòn sinh sống vào năm 1954. Và vì quá yêu thích ẩm thực miền Trung, bà đã lập nên khu chợ này để giới thiệu ẩm thực xứ Quảng đến mọi người.

Chợ lưu giữ trọn vẹn hương vị mộc mạc, bình dị của ẩm thực miền Trung bằng hàng loạt các món ngon dân dã, như trái cây, rau củ, gia vị truyền thống, mắm, dưa muối, khuôn đường bát, bánh ít, bánh ú, bánh thuẫn, bánh tổ, mỳ Quảng, ram, lòng xào nghệ,…

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ mang màu sắc rực rỡ của muôn vàn loài hoa. Chợ được thành lập từ những năm 1980 và cho tới ngày nay đã trở thành đầu mối hoa tươi lớn nhất Sài Gòn.

Tại đây có đa dạng các loại hoa, xuất xứ chủ yếu từ Đà Lạt, Tây Nam Bộ hay Hà Nội. Chợ Hồ Thị Kỷ mở cả ngày lẫn đêm để phục vụ tốt hơn việc mua bán.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức được biết đến là khu chợ Sài Gòn bán sỉ nhiều loại rau củ, trái cây, hoa quả, đồ khô…

Chợ tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên và còn nằm trên trục đường chính của thành phố, vì vậy cực kì thuận lợi cho việc tập trung nguồn hàng, phân phối đi các chợ nhỏ lẻ, siêu thị, cửa hàng…