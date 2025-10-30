Tổng thư ký ASEAN thông báo những kết quả chính Hội nghị cấp cao ASEAN

Cuộc họp có sự tham dự của các đoàn ngoại giao tại Jakarta cũng như với giới truyền thông. Tổng thư ký ASEAN Kao Kim-hourn cho biết 3 ngày hội nghị cấp cao với lịch trình dày đặc và mỗi ngày đều có những cột mốc quan trọng riêng, trong đó đáng chú ý có việc kết nạp Timor Leste là thành viên chính thức thứ 11 của ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim-hourn nêu bật những kết quả chính của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Đánh giá ý nghĩa của cột mốc này, Tổng thư ký Kao Kim-hourn nhận định: "Đây là kết quả của hành trình 14 năm kể từ khi Timor Leste chính thức nộp đơn xin gia nhập ASEAN. Quá trình hội nhập sẽ diễn ra nhanh hơn khi Timor Leste trở thành một thành viên chính thức. Ngày 26/10 đánh dấu ngày giấc mơ của những người sáng lập ASEAN về việc đưa tất cả các quốc gia Đông Nam Á vào khuôn khổ ASEAN đã trở thành hiện thực.

Việc kết nạp Timor Leste vào thời điểm này cũng rất kịp thời, vì ASEAN sẽ bắt đầu thực hiện 4 kế hoạch chiến lược theo Tầm nhìn ASEAN 2045, bắt đầu vào tháng 1 tới".

Hội nghị năm nay cũng chứng kiến việc ký kết giữa các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, được gọi là Hiệp định hòa bình Kuala Lumpur, chính thức chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Đây là minh chứng cho thấy ngoại giao và đối thoại là nguyên tắc hòa bình của ASEAN để giải quyết xung đột hiệu quả.

Hội nghị ghi nhận thành quả 10 năm xây dựng cộng đồng thông qua triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025, là cơ sở để ASEAN triển khai thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN (ACV) 2045 cùng các Kế hoạch Chiến lược về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối ASEAN.

Trong vấn đề kinh tế, Tổng thư ký Kao Kim Hourn cho biết, nhằm nâng cao tự chủ về kinh tế, củng cố liên kết nội khối, ASEAN đã nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa (ATIGA), cơ bản hoàn tất Hiệp định khung kinh tế số (DEFA), và thúc đẩy kết nối Lưới điện ASEAN (APG).

Hội nghị đã thể hiện cam kết dài hạn của ASEAN với chủ nghĩa đa phương thông qua thực hiện hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với đối tác, mà điểm nhấn là nâng cấp FTA ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0), xúc tiến nâng cấp FTA với Hàn Quốc và nghiên cứu đàm phán FTA với EU và GCC…

Các nước cũng thảo luận về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông với việc ủng hộ thúc đẩy hoàn tất các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào năm tới, cuộc bầu cử tại Myanmar... cũng như thống nhất về chiến lược tranh thủ các xu thế lớn như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, ứng phó các thách thức nổi lên như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, biến đổi khí hậu..

Sau khi thông báo các kết quả chính, Tổng thư ký Kao Kim-hourn cũng đã dành thời gian trả lời các câu hỏi từ các Đại sứ và giới truyền thông, giúp hiểu rõ hơn về những diễn biến mới nhất trong công tác xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Cuộc bầu cử Myanmar vào tháng 12 tới được nhiều phóng viên tham dự cuộc họp quan tâm, trong đó có việc liệu ASEAN có cử quan sát viên đến Myanmar hay không, Tổng thư ký Kao Kim-hourn cho biết: "Các quốc gia thành viên ASEAN mong muốn chấm dứt bạo lực và đảm bảo rằng đó sẽ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng, dựa trên đối thoại chính trị toàn diện trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Chúng ta sẽ không có quan sát viên ASEAN được cử đến Myanmar vào tháng 12. Tuy nhiên, liệu mỗi quốc gia thành viên có cử quan sát viên hay không, điều đó tùy thuộc vào từng quốc gia thành viên ASEAN, nhưng trong khuôn khổ tập thể, tôi không nghĩ sẽ có một đoàn quan sát viên ASEAN đến Myanmar".

Tình hình Myanmar là một trong những nội dung thảo luận chính được đề cập tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia. Tổng thư ký Kao Kim-hourn cho biết ASEAN đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về các cuộc xung đột và tình hình nhân đạo ở Myamar", tái khẳng định Đồng thuận Năm điểm (5PC) vẫn là kim chỉ nam để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar.