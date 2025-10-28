Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, chủ trì lễ bế mạc với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch, tái khẳng định cam kết tăng cường đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác khu vực trong bối cảnh địa chính trị – kinh tế nhiều biến động.

Thủ tướng Philippines tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026

Một trong những dấu mốc quan trọng tại hội nghị là việc chính thức kết nạp Timor-Leste làm thành viên thứ 11 của ASEAN, mở rộng không gian hợp tác và thể hiện tinh thần bao trùm của Cộng đồng ASEAN.

Các hội nghị cấp cao ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á, ASEAN – Liên Hợp Quốc và ASEAN – New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại cũng ghi nhận nhiều sáng kiến hợp tác mới về kinh tế xanh, chuyển đổi số, an ninh lương thực và kết nối hạ tầng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh: “Chúng ta đã khơi lại các cuộc đối thoại, xây dựng những cây cầu mới và chứng minh rằng sứ mệnh của ASEAN – khi được dẫn dắt bằng sự kiên nhẫn và lý trí – vẫn phát huy hiệu quả”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò điều phối của Malaysia, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các sáng kiến chung, đặc biệt trong năm 2027 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC.

Philippines đảm nhận trọng trách dẫn dắt ASEAN từ năm 2026

Tại lễ chuyển giao, Thủ tướng Philippines bày tỏ vinh dự tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, cam kết tiếp nối đà hợp tác và triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 ngay trong năm đầu tiên.

“Philippines vinh dự đảm nhận trọng trách dẫn dắt ASEAN từ năm 2026. Chúng tôi cam kết tiếp nối đà phát triển chung, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với mục tiêu rõ ràng và quyết tâm”, ông nói.

Hội nghị cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong đàm phán Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, nhằm duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

ASEAN 47 đã khép lại thành công, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn giữa các quốc gia thành viên và đối tác. Philippines sẽ dẫn dắt tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trong năm 2026, với tinh thần chủ động, gắn kết và hướng tới tương lai chung.