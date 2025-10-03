Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang tìm cách làm ‘leo thang’ xung đột

(VTC News) -

Hôm 2/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo châu Âu rằng các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV) trong gần đây cho thấy Nga đang tìm cách "leo thang" xung đột và đề nghị được hỗ trợ để chống lại mối đe dọa này.

Cảnh báo được đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh của nhà lãnh đạo châu Âu đến từ gần 50 quốc gia, tụ họp tại trung tâm hội nghị ở Copenhagen, Đan Mạch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Thời gian gần đây, UAV Nga bị phát hiện hoạt động ở không phận Đan Mạch và cuộc xâm nhập trên không của Moskva làm gia tăng lo ngại cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể lan sang biên giới châu Âu.

Ông Zelensky cho biết: "Các vụ việc máy bay không người lái diễn ra gần đây trên khắp châu Âu là dấu hiệu cho thấy Nga vẫn đủ táo bạo để làm leo thang cuộc xung đột này. Nó không chỉ liên quan đến Ukraine, Nga luôn muốn phá vỡ phương Tây và châu Âu.”

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh Nga đang "theo dõi chặt chẽ tình trạng quân sự hóa ngày càng gia tăng ở châu Âu".

Ông Putin cũng cáo buộc châu Âu đang kích động "cơn cuồng loạn" để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và nói rằng Nga không phải là mối đe dọa. "Cứ bình tĩnh đi", ông nói.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các nước phương Tây nên sẵn sàng áp dụng biện pháp cứng rắn hơn khi đối đầu với máy bay không người lái của Nga.

“Điều rất quan trọng là phải có thông điệp rõ ràng. Những máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ của chúng ta đang rất liều lĩnh”, ông Macron nhấn mạnh.