Tổng thống Yoon Suk-yeol không tham gia phiên điều trần luận tội đầu tiên

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhà điều tra đang tìm cách bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để thẩm vấn liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật đêm 3/12.

Tuyên bố của luật sư Yoon Kab-keun nêu rõ "những lo ngại về an toàn và các sự cố tiềm ẩn" khiến Tổng thống Yoon không thể tham dự phiên tòa vào ngày 14/1. Cũng theo vị luật sư này, để Tổng thống Yoon có thể hầu tòa, “vấn đề an toàn và an ninh cá nhân phải được giải quyết”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp cho biết tiến hành phiên điều trần luận tội đầu tiên vào ngày 14/1. Dự kiến, sẽ có 5 phiên điều trần đến ngày 4/2. Các luật sư của Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết ông sẽ tham dự phiên tòa luận tội vào thời điểm "thích hợp" để đưa ra các lập luận của mình.

Theo luật pháp Hàn Quốc, nếu Tổng thống Yoon Suk-yeol không tới phiên điều trần ngày 14/1, tòa án sẽ phải kết thúc phiên họp và triệu tập lại vào ngày 16/1, sau đó có thể tiến hành thủ tục ngay cả khi ông Yoon vắng mặt.

Trước đó, các nhà điều tra đã tìm cách bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhưng bất thành do bị Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn cản. Nhiều khả năng các nhà điều tra vẫn sẽ tiếp tục tìm cách bắt giữ ông Yoon sau khi một tòa án Seoul đã gia hạn lệnh bắt giữ vào tuần trước.