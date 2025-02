Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất trao đổi lãnh thổ với Nga

(VTC News) -

Ukraine hiện kiểm soát một vùng lãnh thổ nhỏ của Nga, một phần của tỉnh Kursk, sau một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8/2024.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, ông Zelensky cho biết ông có kế hoạch đề nghị Nga lấy lại một phần tỉnh Kursk để đổi lấy lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

“Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Ukraine không nói rõ Kiev sẽ yêu cầu trả lại vùng lãnh thổ nào cho Ukraine để đổi lấy Kursk. Ông cũng không đề cập đến các cuộc đàm phán về tình trạng của các vùng đất khác do Nga chiếm đóng.

“Tôi không biết, chúng ta hãy cùng xem. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào cả”, ông nói.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi Tổng thống Trump đang sắp xếp cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm kể từ tháng 2/2022.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea và một số vùng lãnh thổ ở phía đông Ukraine từ năm 2014. Hiện Moskva kiểm soát khoảng 20 phần trăm lãnh thổ Ukraine ở phía đông và bán đảo Crimea.

Những yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xubg đột với Ukraine bao gồm việc Kiev công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bốn vùng lãnh thổ Ukraine (trong đó có các khu vực mà lực lượng Nga không kiểm soát), và Kiev phải từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, nhưng ông đã kéo dài thời hạn đó lên khoảng 100 ngày kể từ khi nhậm chức.

Ông nói với tờ New York Post rằng ông nói chuyện với ông Putin qua điện thoại, nhưng không nói rõ là bao nhiêu lần.

Các quan chức cấp cao của chính quyền ông Trump sẽ tới châu Âu vào tuần này để họp với các đồng minh và quan chức Ukraine về vấn đề đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán.

Ngoài vấn đề lãnh thổ, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định, châu Âu không thể đảm bảo cho Ukraine nếu không có Mỹ.

"Có nhiều người nói châu Âu có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine mà không cần đến Mỹ, nhưng tôi luôn nói không với điều này. Bảo đảm an ninh mà không có Mỹ thì không phải là bảo đảm an ninh thực sự", Tổng thống Ukraine trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian.

Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh ông muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng những người lo ngại thỏa thuận do Washington làm trung gian có thể liên quan đến việc buộc Kiev đầu hàng trước những yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán và sẽ cung cấp cho công ty Mỹ hợp đồng tái thiết có lợi nhuận cũng như nhượng bộ đầu tư để nhận sự ủng hộ từ ông Trump.

Ông Zelensky sẽ dự Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này. Tại đây, ông dự kiến ​​gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Cũng tại hội nghị này năm ngoái, ông Vance khi đó là thượng nghị sĩ đã từ chối gặp Tổng thống Ukraine.

"Tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine, theo cách này hay cách khác", ông Vance nhấn mạnh.

Ông Zelensky có kế hoạch gặp thành viên khác trong nhóm của Tổng thống Trump cũng như thượng nghị sĩ có ảnh hưởng tại hội nghị Munich. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa tiết lộ thời gian cụ thể gặp ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố "có thể" gặp ông Zelensky trong tuần này và có khả năng Tổng thống Ukraine bay từ Munich đến Washington.

“Chúng tôi hy vọng sớm ấn định ngày và kế hoạch họp tại Mỹ. Tôi đã sẵn sàng”, ông Trump nói.

Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo Mỹ "không thể tiếp tục trả số tiền" viện trợ cho Ukraine trừ phi nước này đổi lại bằng đất hiếm.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Mỹ "không thể tiếp tục trả số tiền này" như trước đây. Ông Trump nhấn mạnh thêm cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không bắt đầu nếu ông vẫn tại vị sau nhiệm kỳ đầu tiên.

"Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống, nếu cuộc bầu cử không bị gian lận. Cuộc xung đột quân sự sẽ không xảy ra với Tổng thống Nga Putin và cuộc tấn công của Hamas vào Israel cũng sẽ không bao giờ xảy ra", Tổng thống Trump tuyên bố.