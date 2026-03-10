Tổng thống Trump: Xung đột với Iran sẽ kết thúc 'rất sớm'

(VTC News) -

"Tôi nghĩ là sớm thôi. Rất sớm thôi. Họ đã mất tất cả, kể cả ban lãnh đạo", ông Trump nói với phóng viên tại câu lạc bộ golf Doral National gần Miami, Florida khi được hỏi liệu ông có nghĩ cuộc xung đột với Iran có thể kết thúc trong vài ngày hoặc vài tuần hay không.

“Chúng tôi đã có một cuộc xuất quân nhỏ đến Trung Đông để loại bỏ một vài người. Và tôi nghĩ các bạn sẽ thấy đây chỉ là một chiến dịch ngắn hạn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thêm.

Ông Trump nói rằng Mỹ có thể tuyên bố chiến dịch quân sự chống lại Iran là thành công, nhắc lại những tuyên bố về việc liên minh Mỹ và Israel đã phá hủy hải quân, không quân và chương trình tên lửa của Iran.

"Chúng ta có thể gọi đó là một thành công to lớn ngay bây giờ, khi chúng ta rời khỏi đây, tôi có thể nói như vậy. Hoặc chúng ta có thể tiến xa hơn", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi trong buổi họp báo tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami ở Miami, Florida, Mỹ, ngày 9/3. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ phải đối mặt với những lời chỉ trích về những thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền của ông liên quan đến mục tiêu của cuộc tấn công vào Iran, đặc biệt là về việc liệu ông có đang tìm cách thay đổi chính quyền toàn diện hay không.

Cùng với đó, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu nhà lãnh đạo mới của Iran Mojtaba Khamenei có đang bị nhắm mục tiêu hay không và chỉ nói rằng việc bổ nhiệm ông ta là "không tốt".

“Nếu tôi không tấn công họ trước, họ sẽ tấn công các đồng minh của chúng ta trước. Tôi tin rằng, dựa trên thông tin và niềm tin”, tổng thống nói, đồng thời nhấn mạnh “Họ định chiếm lấy Trung Đông”.

Các cơ sở của Iran bị Mỹ - Israel tấn công.

Ông Trump cho biết Mỹ đang để dành một số mục tiêu "quan trọng nhất" ở Iran cho các cuộc tấn công có thể diễn ra sau này nếu cần thiết, bao gồm cả lưới điện của nước này.

Lãnh đạo Mỹ cũng đe dọa thực hiện chiến dịch tấn công mới với quy mô "không thể lường trước" nếu Tehran chặn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt do xung đột ở Trung Đông.

"Nếu Iran làm bất cứ điều gì để làm điều đó, họ sẽ phải hứng chịu một đòn giáng mạnh hơn nhiều. Chúng ta sẽ giáng cho họ đòn mạnh đến mức khiến họ hoặc những ai giúp đỡ họ sẽ không bao giờ có thể giành lại được khu vực đó", ông Trump tuyên bố.

Các cuộc không kích qua lại lan rộng khắp Trung Đông (tính đến 19h30 ngày 8/3).

Thị trường chứng khoán tăng vọt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài CBS News rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã "hoàn tất". Giá dầu hôm nay 10/3 cũng giảm từ mức trên 110 USD/thùng xuống quanh 88 USD/thùng.