Tổng thống Trump vào top ứng viên Nobel Hoà bình 2025

(VTC News) -

Bản sao Huy chương Nobel Hòa bình tại trụ sở của viện ở Oslo, Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố chủ nhân Giải Nobel Hòa bình năm 2025 vào lúc 16h00 (giờ Hà Nội) ngày 10/10 tại Viện Nobel ở Oslo. Đây là sự kiện khép lại “Tuần lễ Nobel” kéo dài từ ngày 6 đến 13/10.

Năm nay, có tổng cộng 338 đề cử được gửi tới Ủy ban Nobel, bao gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.

Các ứng viên hàng đầu

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), hai cái tên được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất năm nay là Mạng lưới Phòng phản ứng khẩn cấp Sudan (Sudan’s Emergency Response Rooms) và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists - CPJ).

Mạng lưới phản ứng khẩn cấp Sudan là một nhóm tình nguyện được hình thành trong bối cảnh xung đột, với các hoạt động như tổ chức bếp ăn cộng đồng, hỗ trợ sơ tán dân thường, cung cấp dịch vụ y tế và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các khu vực chiến sự.

Trong khi đó, CPJ là tổ chức quốc tế hoạt động vì tự do báo chí, được xem là biểu tượng của nỗ lực bảo vệ quyền thông tin. Việc trao giải cho CPJ được cho là sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về vai trò của báo chí độc lập trong việc bảo vệ hòa bình và nền dân chủ.

Cơ hội của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn giành giải Nobel Hòa bình, cho rằng ông đã “chấm dứt sáu hoặc bảy cuộc chiến” trong nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm các xung đột giữa Israel và Iran, Ấn Độ và Pakistan, Thái Lan và Campuchia. Ông cũng đề xuất một kế hoạch hòa bình cho Israel và Hamas, được hai bên chấp thuận giai đoạn đầu vào tuần này, và từng trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo về việc chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine.

Từ đầu năm 2025, ông Trump liên tục công khai cho rằng Ủy ban Nobel “nên trao giải” cho mình, khẳng định “đáng lẽ đã phải được nhận bốn hoặc năm lần”. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9, ông nói rằng “ai cũng nói tôi nên được trao giải”. Theo CBS News, trong các cuộc gặp riêng, Trump bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ tổng thống của mình được ghi nhớ bởi “theo đuổi hòa bình” nhiều hơn bất kỳ thành tựu nào khác.

Ông Trump được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề cử vào tháng 7 và chính phủ Pakistan đề cử vào tháng 6. Gần đây, Diễn đàn Gia đình Con tin Israel cũng kêu gọi trao giải cho Trump vì “sự cam kết kiên định và vai trò lãnh đạo vượt trội” trong thúc đẩy thỏa thuận đưa con tin về nước. Tuy nhiên, phần lớn những nỗ lực này diễn ra sau thời hạn đề cử cho giải năm 2025, nên chưa rõ liệu chúng có được tính vào danh sách chính thức hay không.

Các chuyên gia nhận định khả năng Tổng thống Trump được trao giải là thấp. Dù Tổng thống Barack Obama từng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009 khi chưa đạt được thỏa thuận hòa bình cụ thể, Ủy ban Nobel thường tập trung vào tính bền vững của hòa bình, việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế và những đóng góp âm thầm của các tổ chức xây dựng hòa bình. Ủy ban cũng được cho là không muốn tạo tiền lệ chịu áp lực chính trị.

Bà Nina Graeger, Giám đốc PRIO, cho rằng những nỗ lực của ông Trump tại Gaza “chưa đủ để xem là đóng góp bền vững cho hòa bình”, trong khi các động thái cứng rắn với Iran, Yemen và Somalia cũng như lập trường đối đầu với các định chế quốc tế khiến hồ sơ của ông khó phù hợp với tinh thần di chúc của Alfred Nobel.

Mặc dù vậy, các nhà cái Ladbrokes và Oddspedia bất ngờ xếp ông Trump ngang hoặc nhỉnh hơn mạng lưới cứu trợ Sudan trong bảng dự đoán.

Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho Nihon Hidankyo – Liên đoàn Nạn nhân bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản – nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của tổ chức này trong việc hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Giải thưởng tôn vinh chiến dịch vận động kéo dài hàng thập kỷ của Nihon Hidankyo nhằm xóa bỏ kho vũ khí hạt nhân toàn cầu và lưu giữ lời chứng của những người sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.