Chủ nhân giải Nobel Hóa học 2025 từng nhận giải thưởng VinFuture

Ủy ban Nobel Hóa học cho biết, GS. Omar M.Yaghi cùng 2 giáo sư là Susumu Kitagawa và Richard Robson được trao Giải Nobel Hóa học 2025 vì phát triển “khung kim loại hữu cơ” (metal-organic frameworks – MOFs), dạng kiến trúc phân tử có khả năng chứa lượng lớn khí trong cấu trúc siêu nhỏ. Hội đồng Nobel ví công trình này như chiếc túi thần kỳ của Hermione Granger trong truyện Harry Potter.

Công trình của họ mở ra khả năng ứng dụng vào các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, thu nước từ không khí sa mạc, lưu trữ khí độc, và xúc tác phản ứng hóa học.

GS. Omar M.Yaghi, một trong ba người đạt Giải Nobel Hóa học 2025, cầm trên tay mô hình phân tử để giải thích về vật liệu MOFs. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Heiner Linke, Chủ tịch Hội đồng Nobel Hóa học, mô tả MOFs như “những căn phòng trong khách sạn” - nơi các phân tử có thể ra vào như khách. Một gram vật liệu MOF có diện tích bề mặt bên trong tương đương một sân bóng đá.

Trước đó, GS Yaghi được vinh danh tại Giải thưởng VinFuture mùa đầu tiên (2021) bởi chính công trình tiên phong khám phá ra vật liệu khung cơ-kim (MOFs), tại hạng mục Giải Đặc biệt dành cho "Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới". Giải thưởng này trị giá 500.000 USD (tương đương hơn 13 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng VinFuture năm 2021, vật liệu mới MOFs có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người đang sinh sống tại những nơi khan hiếm nguồn nước sạch, giúp tự chủ về nguồn nước và nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày.

GS. Yaghi nhận Giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực mới của Giải thưởng VinFuture năm2021. (Ảnh: VFP)

GS. Yaghi nhận Giải Nobel Hóa học 2025 không chỉ là niềm tự hào cho cộng đồng khoa học toàn cầu mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược và khả năng phát hiện những phát minh quan trọng của Giải thưởng VinFuture.

Đáng chú ý, GS. Susumu Kitagawa, đồng Giải Nobel Hóa học năm nay, cũng là một nhà khoa học đã tích cực tham gia và đóng góp cho sự phát triển của Giải thưởng VinFuture. Điều này càng làm nổi bật vai trò của VinFuture như một cầu nối, thúc đẩy sự kết nối giữa các nhà khoa học Việt Nam và cộng đồng khoa học quốc tế.