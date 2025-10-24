Ông Trump tuyên bố cắt đứt đàm phán thương mại với Canada

(VTC News) -

Hôm 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội Truth Social với nội dung: "Quỹ Ronald Reagan vừa thông báo Canada gian lận khi sử dụng quảng cáo giả, trong đó có hình ảnh cựu Tổng thống Ronald Reagan nói nội dung tiêu cực về thuế quan”.

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh: “Quảng cáo đó có giá 75.000 USD. Họ làm vậy chỉ để can thiệp vào phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và những tòa án khác. Dựa trên hành vi nghiêm trọng của họ, tất cả cuộc đàm phán thương mại với Canada sẽ chấm dứt từ đây".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông muốn tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang những quốc gia bên ngoài Mỹ, do mối đe dọa từ thuế quan của chính quyền ông Trump.

Văn phòng thủ tướng Canada không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về quyết định của Tổng thống Trump.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico. Họ cũng là nước mua nhiều hàng Mỹ nhất. Năm ngoái, ước tính nước này mua 349 tỷ USD hàng Mỹ và xuất khẩu 412 tỷ USD sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, quan hệ thương mại Mỹ - Canada ngày càng trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. Đầu tháng 2, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa Canada, Mexico từ ngày 4/3. Trừ năng lượng Canada chịu mức 10%, các sản phẩm khác từ hai nước này bị áp 25%. Nước này đáp trả bằng việc đánh thuế 25% với 30 tỷ CAD hàng Mỹ.

Sau đó, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% với sản phẩm nhôm, thép, xe hơi toàn cầu, Canada cũng lần lượt trả đũa bằng mức tương tự với các sản phẩm này từ nước láng giềng. Họ cũng cho biết sẽ lên phương án đáp trả nếu không thể đàm phán dỡ bỏ thuế nhôm, thép hiện đã lên 50%.

Tiếp đến tháng 7, ông Trump thông báo áp mức thuế 35% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8.