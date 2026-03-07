Iran tuyên bố không đầu hàng, Israel tung hơn 80 chiến đấu cơ không kích

(VTC News) -

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/3 tuyên bố Tehran “sẽ không bao giờ đầu hàng”, trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục các đòn tấn công qua lại với Israel và tiến hành các cuộc trả đũa nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters)

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không đàm phán với Tehran nếu Iran không chấp nhận “đầu hàng vô điều kiện”.

Trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh: “Họ sẽ mang theo giấc mơ về việc chúng ta đầu hàng vô điều kiện xuống mồ".

Sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại cách đây một tuần, quyền lực tại Iran hiện do một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm ba người nắm giữ cho đến khi người kế nhiệm được chỉ định. Hội đồng này gồm Tổng thống Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ cấp cao Alireza Arafi.

Tổng thống Pezeshkian cũng cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời đã phê chuẩn quyết định không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước này.

Theo truyền thông Iran, ông Pezeshkian đồng thời gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng vì những cuộc tấn công đã xảy ra trong vài ngày qua.

Israel tung hơn 80 chiến đấu cơ không kích Iran

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nước này đã sử dụng hơn 80 máy bay chiến đấu để thực hiện “làn sóng không kích quy mô lớn” nhằm vào Iran rạng sáng 7/3.

Video nhân chứng ghi lại bầu trời rực lửa, khói bốc lên từ hướng sân bay Mehrabad ở Tehran. (Nguồn: Mạng xã hội/X)

Theo IDF, các đòn tấn công nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có Đại học quân sự Imam Hossein – nơi đào tạo sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Quân đội Israel cho rằng cơ sở này chứa nhiều tài sản quân sự.

Các mục tiêu khác bao gồm một khu tập kết của IRGC, hệ thống hạ tầng ngầm dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo, các boongke quân sự và trung tâm chỉ huy nơi “các quan chức cấp cao của chính quyền Iran đang hoạt động”. Một số bệ phóng ở miền tây và miền trung Iran cũng bị tấn công.

Hình ảnh và video từ thủ đô Tehran cho thấy các cột khói đen bốc lên cùng nhiều tiếng nổ vang trong bóng tối trước bình minh. Lửa cũng được ghi nhận bùng lên tại sân bay Mehrabad.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran cáo buộc Israel đã tấn công sân bay này. Phía Israel chưa bình luận về thông tin trên.