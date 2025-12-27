Nhật báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Putin đã trao đổi với một số doanh nhân hàng đầu nước này và để ngỏ khả năng Nga có thể cân nhắc việc trao đổi một phần lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát tại Ukraine. Tuy nhiên, theo tờ báo này, Moskva vẫn kiên quyết yêu cầu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng trao đổi một phần lãnh thổ với Ukraine. Ảnh: Reuters

Bình luận về thông tin trên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các vấn đề liên quan đến đàm phán hòa bình Ukraine đã được đề cập “ở mức độ chung” trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và giới doanh nghiệp, song từ chối cung cấp thêm chi tiết về nội dung cụ thể.

Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev mang về Moskva các bản đề xuất bằng văn bản của Mỹ sau cuộc gặp với các đại diện Washington tại thành phố Miami vào cuối tuần trước. Những tài liệu này đang được giới chức Nga nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng.

Nga xác nhận đã trao đổi với chính quyền Tổng thống Trump sau khi tiếp nhận kế hoạch hòa bình từ Mỹ, song tránh công khai quan điểm để không làm tổn hại tiến trình đàm phán.

“Các thông tin đã được xem xét và theo chỉ đạo của Tổng thống Putin, các đại diện của chính quyền Nga và Mỹ đã tiếp xúc. Hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại” ông Peskov cho biết, đồng thời nhấn mạnh Moskva chưa sẵn sàng công khai đánh giá chi tiết về nội dung các đề xuất.

Khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin đối với các tài liệu do Mỹ đưa ra, người phát ngôn Nga tỏ ra thận trọng, cho rằng việc bình luận công khai vào thời điểm này có thể gây phương hại đến tiến trình đàm phán vốn đang ở giai đoạn nhạy cảm.

Những phát biểu thận trọng từ Điện Kremlin cho thấy Moskva đang lựa chọn cách tiếp cận kín kẽ, tránh đưa ra cam kết công khai trong khi vẫn duy trì kênh đối thoại với Washington. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt đang được đẩy mạnh, tín hiệu này phản ánh sự tính toán chiến lược của Nga, khi vừa để ngỏ khả năng thương lượng, vừa giữ vững các lợi ích cốt lõi mà nước này coi là không thể nhân nhượng.