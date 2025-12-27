Nga tung đòn tấn công dữ dội, thủ đô Ukraine rung chuyển

(VTC News) -

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn của Nga rạng sáng 27/12. Nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố, hệ thống phòng không được kích hoạt. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng các loại tên lửa nhằm vào thủ đô.

Tên lửa đạn đạo của Nga được cho là đã tấn công các nhà máy nhiệt điện CHP-4 và CHP-6 tại Kiev trong đêm nay. (Nguồn: X)

Phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn các mục tiêu trên không. Một kênh Telegram của quân đội Ukraine thông tin Nga đã triển khai cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công này.

Cuộc không kích xảy ra chỉ hai ngày trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tham dự cuộc gặp cấp cao tại Mỹ với Tổng thống Donald Trump, nhằm thảo luận các chi tiết của thỏa thuận hoà bình hướng tới chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đã kéo dài gần bốn năm.

*Tiếp tục cập nhật