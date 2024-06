Tổng thống Nga Putin được bảo vệ thế nào khi công du nước ngoài?

(VTC News) -

Là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, mọi chuyến công du nước ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin đều được bảo vệ bởi các lớp an ninh dày đặc để phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng. Điều này là cần thiết trong bối cảnh nhiều lãnh đạo châu Âu và châu Á liên tục đối mặt với các đe dọa an ninh, do đó điện Kremlin đã tăng cường các biện pháp an ninh vốn đã nghiêm ngặt dành cho Tổng thống Putin lên một mức độ chưa từng có.

Các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Nga Vladimir Putin thường được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước khi nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuyến đi.

Trong đó các cơ quan an ninh của Nga phối hợp cùng với các cơ quan khác lên kế hoạch từ trước và nhóm phi hành đoàn trên máy bay chở tổng thống sẽ được triệu tập từ trước một tháng. Ngoài ra, các khách sạn nơi tổng thống và phái đoàn tháp tùng ở khi ra nước ngoài cũng sẽ được kiểm tra.

Các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Nga Vladimir Putin thường được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước khi nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuyến đi. (Ảnh: Sputnik)

Chuyên cơ dành cho tổng thống

Giống như nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới, Tổng thống Nga cũng sở hữu chuyên cơ riêng. Kể từ năm 2021, đồng hành cùng ông Putin trong các chuyến công du nước ngoài là chuyên cơ Ilyushin Il-96-300 được hiện đại hóa.

Máy bay được chế tạo bởi nhà máy Voronezh - một trong những tổ hợp sản xuất hàng không lớn nhất của Nga. Khi thiết kế chiếc chuyên cơ chở tổng thống Nga, các nhà thiết kế đã lồng ghép hàng chục chi tiết quan trọng khiến chiếc máy bay trở nên đặc biệt hơn.

Trong đó, tính năng nổi bật của chiếc chuyên cơ là hệ thống vô tuyến điện tử “có một không hai”. Tính năng này cho phép người ngồi trên máy bay được gửi tin nhắn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong suốt hành trình chuyến bay, và các tin nhắn này đều được mã hóa bằng một loại mã phức tạp gần như không thể bị bẻ khóa.

Như vậy, Tổng thống Nga có thể gửi lệnh đến bất kỳ cơ quan chính phủ nào trên chuyến bay. Tuy nhiên, Tổng thống thường chỉ sử dụng tính năng này với mục đích quân sự, trong trường hợp xảy ra xung đột không lường trước được.

Trên máy bay còn có một hệ thống phòng không riêng được thiết kế để chống lại tất cả các tên lửa nhằm vào chuyên cơ.

Kể từ năm 2021, đồng hành cùng ông Putin trong các chuyến công du nước ngoài là chuyên cơ Ilyushin Il-96-300 do Nga chế tạo. (Ảnh: Sputnik)

Đội bay phục vụ Tổng thống Putin gồm 4 chuyên cơ nhằm đảm bảo an ninh cho người đứng đầu chính phủ. Thông thường, trước mỗi chuyến công du của Tổng thống Nga, cả 4 máy bay này đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh, nhưng máy bay nào sẽ chở nhà lãnh đạo Nga là thông tin tuyệt mật cho đến khi máy bay cất cánh. 3 máy bay còn lại sẽ làm nhiệm vụ hộ tống chuyên cơ của tổng thống nhằm mục đích dự phòng.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, chuyên cơ của Tổng thống Putin là chiếc máy bay đáng tin cậy và chúng được bảo dưỡng đặc biệt do sử dụng công nghệ cao. Ông cũng cho biết không chỉ máy bay chở ông Putin mà tất cả phương tiện vận chuyển ở Nga cũng được bảo trì đúng cách và luôn phải tuân thủ những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt

Siêu xe của Tổng thống Nga

Theo hãng thông tấn RIA, hầu hết các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Putin đều sử dụng Aurus - xe chuyên dụng dành cho Tổng thống Nga được đưa vào trang bị từ năm 2018.

Aurus Motors là thương hiệu xe sang do Viện Nghiên cứu khoa học ô tô và động cơ ô tô trung ương Nga (NAMI) sở hữu. Hãng xe này ra đời từ chỉ thị của Tổng thống Nga bắt đầu từ năm 2012. Khi đó, ông Putin muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo.

Tên hãng ô tô Aurus được ghép từ hai từ khác nhau, trong đó, "Au" được viết tắt từ "Aurum" có nghĩa là "vàng" trong tiếng Latin. Chữ "Rus" còn lại viết tắt từ "Russian" là nước Nga.

Aurus được coi là một trong những xe hộ tống an toàn bậc nhất thế giới hiện nay.

Aurus được coi là một trong những xe dành cho nguyên thủ an toàn bậc nhất thế giới hiện nay. (Ảnh: TASS)

Giống những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới, chiếc Aurus của Tổng thống Nga cũng được gia cố với khả năng chống đạn, lựu đạn và mìn. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của xe được bọc thép dày 15mm, kính trước dày 65mm, có khả năng chống các loại bom, mìn và súng bắn thẳng.

Lốp xe sử dụng loại chống xịt và runflat để có thể chống lại các cuộc tấn công. Chiếc xe của Tổng thống Putin có thể hoạt động bình thường ngay cả khi di chuyển trong nhiệt độ -50 độ C. Siêu xe này có thiết kế để người bên trong có thể sống sót trong nhiều tình huống như có thể đóng chặt cửa khi bị tấn công hóa học hay chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm.

Ở bên trong, không gian của xe sử dụng nội thất bọc da cao cấp và các chi tiết ốp gỗ bóng. Ghế sau có thể nghiêng 45 độ, trang bị vũ khí gắn ở cửa xe cùng nhiều tiện ích đặc biệt khác.

Đặc vụ an ninh dày đặc

Theo Newsweek, Tổng cục Tình báo hải ngoại Nga (SVR) và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sẽ là hai đơn vị phối hợp để chuẩn bị cho các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Putin. Họ sẽ phải phụ trách nhiều vấn đề như phòng khách sạn ở nước ngoài của nhà lãnh đạo Nga có an toàn hay không hay phòng tắm của ông sẽ được đảm bảo như thế nào.

Trước khi Tổng thống Putin tới nước nào, đội an ninh tiền trạm của ông sẽ tới nước đó trước một tuần. Khách sạn nơi nhà lãnh đạo Nga ở sẽ trở thành điện Kremlin ở nước ngoài. Đoàn tiền trạm có thể sẽ đặt chỗ và niêm phong trước khoảng 200 phòng. Ngoài ra, sẽ có một thang máy đặc biệt dành riêng cho Tổng thống Nga. Các nhân viên ngoại giao sẽ hỏi ý kiến của đặc vụ Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) - đơn vị bảo vệ chính cho Tổng thống Putin và các nhân viên lễ tân trước khi nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuyến công du.

Đội đặc vụ FSO luôn theo sát Tổng thống Putin tại các sự kiện ở cả trong và ngoài nước (Ảnh: Sputnik)

Phòng khách sạn của Tổng thống Putin ở nước ngoài sẽ được niêm phong từ trước và không ai được phép tiếp cận căn phòng này. Đội an ninh đặc biệt sẽ đảm nhận công việc bảo đảm an toàn cho căn phòng. Bên trong phòng, ga trải giường cũng như các vật dụng trong phòng tắm đều được thay thế bằng đồ dùng mới. Ngoài ra, sữa tắm, dầu gội và hoa quả tươi bắt buộc phải có dấu chống độc đặc biệt của Điện Kremlin trước khi mang vào phòng khách sạn của tổng thống.

Đoàn tùy tùng đi theo Tổng thống Putin trong mỗi chuyến công du không chỉ có các quan chức và các nhân viên an ninh mà còn có các đầu bếp, nhân viên vệ sinh và bồi bàn. Tất cả họ đều là người Nga. Ngoài ra, các thực phẩm từ Nga cũng được chuẩn bị kỹ càng cho mỗi chuyến công du. Mặc dù Tổng thống Putin có thể chỉ ngủ một đêm ở nước ngoài, nhưng các nhà ngoại giao Nga vẫn phải họp bàn nhiều lần với đại diện nước chủ nhà để có lựa chọn tốt nhất về thực phẩm cho ông chủ điện Kremlin.

Trước khi ông Putin lên đường, các thực phẩm từ Nga sẽ được vận chuyển trước, trong khi các cơ quan an ninh như FSB, SVR, FSO sẽ giám sát các đầu bếp của nước sở tại cùng đội ngũ nếm đồ ăn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Putin, các đặc vụ FSO theo sát ông trong mọi hoạt động, kể cả các chuyến công du nước ngoài. Một phiên dịch viên cho biết có khoảng 10 đặc vụ luôn túc trực bên cạnh Tổng thống Putin. Một người bình thường sẽ không thể tiếp cận ông ở cự ly gần hơn 3m với hàng rào an ninh dày đặc khi xung quanh nhà lãnh đạo Nga luôn có các cận vệ, trợ lý sẵn sàng bảo vệ ông bất cứ lúc nào.