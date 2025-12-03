Ông Trump 'ngủ gật' trong cuộc họp Nội các?

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như phải vật lộn chống lại cơn buồn ngủ trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 2/12. Ông nhiều lần nhắm mắt, đôi lúc như gật gù, ngay sau khi chỉ trích truyền thông vì đưa tin về những dấu hiệu tuổi tác của ông gần đây.

Tổng thống Trump trong cuộc họp Nội các ngày 2/12 (Ảnh: REUTERS)

Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ. Trong khoảng thời gian đó, ông Trump, 79 tuổi, đôi lúc có vẻ khó giữ mắt mở khi các thành viên Nội các lần lượt báo cáo công việc và liên tục ca ngợi ông.

Trước câu hỏi liệu Tổng thống có ngủ gật hay không, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phủ nhận, đồng thời nhấn mạnh ông Trump “lắng nghe chăm chú và điều hành toàn bộ cuộc họp”.

Ông Trump hiện xuất hiện trước truyền thông với tần suất lớn và sẵn sàng trả lời câu hỏi hơn hẳn người tiền nhiệm Joe Biden. Tuy nhiên, ông cũng được cho là đã thức khuya. Tối trước cuộc họp, ông đăng và chia sẻ hàng chục bài trên mạng xã hội cho tới gần nửa đêm.

Ở đầu cuộc họp, ông Trump than phiền rằng bản thân bị soi xét gay gắt hơn ông Biden – người đã rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống năm ngoái sau những lo ngại về tuổi tác, sự minh mẫn và khả năng tái tranh cử.

“Tôi sẽ cho các bạn biết khi nào có gì đó không ổn. Rồi cũng sẽ đến lúc thôi”, ông nói. “Nhưng hiện tại tôi nghĩ mình sắc bén hơn 25 năm trước. Nhưng ai mà biết được?”

Ông còn khẳng định mình “đạt toàn điểm A” trong kỳ khám sức khỏe gần đây.

Nhưng khi cuộc họp tiếp tục, sự mệt mỏi trở nên rõ rệt hơn. Khoảng 50 phút sau, khi Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke L. Rollins phát biểu, ông Trump phải cố mở mắt trước khi ngả người ra ghế. Hơn 90 phút sau, lúc Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon trình bày, ông nhắm mắt khoảng 5 giây rồi dựa ra sau nhìn lên trần.

Khoảng 20 phút sau nữa, trong phần phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio, ông cúi người về phía trước và lại nhắm mắt.

Ông Trump dường như đã phải vật lộn với cơn buồn ngủ ở cuộc họp Nội các ngày 2/12. (Video: REUTERS)

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng ông Trump bị ghi lại cảnh như ngủ gật ở những sự kiện công cộng. Hôm 6/11, trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục, mắt ông cũng sụp xuống và nhắm lại vài giây.

Những ngày gần đây, ông Trump và các trợ lý liên tục chỉ trích cách truyền thông mô tả hình ảnh này, đặc biệt sau bài báo của New York Times đề cập lịch làm việc rút ngắn và dấu hiệu mệt mỏi của ông.

Ngày 1/12, Nhà Trắng công bố báo cáo của bác sĩ Tổng thống về kết quả “các xét nghiệm hình ảnh chuyên sâu”. Theo bác sĩ Sean P. Barbabella, kiểm tra hệ tim mạch và vùng bụng cho thấy ông Trump “vẫn có sức khỏe tổng thể tuyệt vời”.

Một số chuyên gia y tế nói chưa rõ những xét nghiệm nào đã được tiến hành, lý do thực hiện và ý nghĩa kết quả.

Ông Trump, Tổng thống lớn tuổi nhất từng nhậm chức, đã chụp cộng hưởng từ hồi tháng 10 trong đợt khám sức khoẻ định kỳ nửa năm. Lần khám thường niên trước đó diễn ra vào tháng 4.