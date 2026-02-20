Na Uy rút bớt quân khỏi Trung Đông sau cảnh báo 'nóng' của ông Trump với Iran

Một tờ báo Iran với trang bìa hình Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2. (Ảnh: Reuters)

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-2, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Na Uy cho biết nước này đã đưa một phần binh sĩ đang đồn trú tại Trung Đông ra khỏi khu vực do lo ngại diễn biến an ninh phức tạp.

Số binh sĩ này sẽ được đưa về nước hoặc sang các quốc gia lân cận nhằm bảo đảm an toàn, nhưng Oslo không tiết lộ cụ thể số lượng binh sĩ cũng như những địa điểm bị ảnh hưởng.

Động thái của Na Uy diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với "những điều thực sự tồi tệ".

Ông Trump đặt thời hạn từ 10 đến 15 ngày, khiến Tehran đe dọa trả đũa các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Trung tá Vegard Finberg thuộc Bộ Tư lệnh liên hợp Na Uy cho biết các binh sĩ được điều chuyển chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện lực lượng địa phương và thực hiện một số sứ mệnh khác. Tuy nhiên ông cho rằng trong tình hình hiện nay, họ không thể hoàn thành các nhiệm vụ chính nên việc rút bớt lực lượng là cần thiết.

Theo ông Finberg, không chỉ Na Uy mà một số quốc gia khác cũng đã có những động thái tương tự đối với lực lượng triển khai tại Trung Đông trong những ngày gần đây.

Hiện Na Uy đang duy trì binh sĩ tại nhiều địa điểm ở Iraq và một số quốc gia lân cận khác trong khu vực.