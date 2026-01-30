'Tổng tài' chỉ đạo đàn em đánh người ở quán cà phê Hà Nội lĩnh 2 năm tù

(VTC News) -

Chiều 30/1, TAND khu vực 3 (Hà Nội) tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) 2 năm tù, Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, mặc dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, bản ghi âm lời nói của bị cáo Thiên, bản kết luận giám định,... VKS có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 30-36 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 8-14 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi VKS đề nghị mức án, tự bào chữa, Nguyễn Văn Thiên trình bày, bị cáo hiểu "nơi công cộng" là ở công viên, vườn hoa, nơi đông người,... Còn ngày 17/9/2025, bị cáo vào quán cà phê tại tầng 1, tòa nhà T6 khu đô thị Times City ngồi uống nước với bạn.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ tại toà.

Bên cạnh đó, việc Nguyễn Long Vũ đánh anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, chủ quán) xảy ra tại quầy bar của quán cà phê, nơi không phải ai cũng vào được. Do đó, Nguyễn Văn Thiên cho rằng việc VKS truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là chưa hợp lý.

Đối đáp lại quan điểm tự bào chữa của Nguyễn Văn Thiên, đại diện Viện kiểm sát cho biết, từ ngày 19/8/2025, trên một số kênh truyền hình đã đăng tải các phóng sự phản ánh vụ việc.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền các clip ghi lại nội dung phản ánh sự bức xúc của người dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Do đó hành vi của Thiên và Vũ đã cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

VKS nhấn mạnh, quán cà phê không giới hạn người dân vào quán để sử dụng dịch vụ. Bản thân bị cáo và nhóm bạn vào quán ngồi uống nước cũng đã có nhiều người vào uống cùng.

Việc bị cáo vào quán, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3 cảm thấy khó chịu có thể ra nói chuyện trực tiếp với anh Ngô Minh Đ.. Song thay vì việc đối chất trực tiếp với anh Đ., Thiên lại có hành động ngồi giơ tay "chỉ đạo" cho Vũ ra đánh anh Đ. là không tuân thủ quy định pháp luật.

Do đó, VKS cho rằng, việc truy tố Nguyễn Văn Thiên về hành vi xúi giục là hoàn toàn đúng người, đúng tội và không oan sai.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc quán, trong khu đô thị tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thiên có hành vi hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (SN 1997) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Do vậy, Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến anh Đ. ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Ở giai đoạn điều tra, anh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên, cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.