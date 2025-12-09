Bắt giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê Hà Nội

(VTC News) -

Trước đó, vào chiều 17/9/2025, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán).

Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ.

Ngày 04/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Bị can Nguyễn Văn Thiên.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/9, Nguyễn Văn Thiên - người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” sau vụ ra lệnh đánh người - đến quán cà phê trong khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để xin lỗi chủ quán.

Tuy nhiên, bà X. (chủ quán đồng thời là mẹ nạn nhân) kiên quyết không chấp nhận, cho rằng “lời xin lỗi lúc này đã quá muộn” và yêu cầu T. rời đi.

Sau vài câu trao đổi, T. không thuyết phục được mẹ nạn nhân, thậm chí bị bà X. thẳng tay đuổi ra khỏi quán.

"Mời em ra ngoài, chị không tiếp bọn em. Em chỉ tay cho nhân viên đánh con chị mà giờ này đến xin lỗi là quá muộn", bà X. nói.

Sau khi xin lỗi gia đình nạn nhân không thành, trao đổi với báo chí, Thiên xác nhận mình là người được gọi là “tổng tài” trong vụ việc.

Thiên cho biết đã tới công an phường làm việc và đến quán cà phê xin lỗi nhưng bị từ chối.

Một người đàn ông tự xưng là chú của Thiên chia sẻ thêm, hiện tinh thần Thiên không ổn định sau khi bị gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu sức ép lớn từ dư luận.

“Thiên vừa xin lỗi nhưng bị đuổi ra, tinh thần nó xuống dốc. Trên đường về, nó vào nhà tôi nghỉ tạm. Giờ Thiên đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người đàn ông chia sẻ.