Bắt đàn em của 'tổng tài' trong vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê Hợp Thịnh, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô sát xảy ra hồi 14h32 cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai.

Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP Hà Nội điều tra, xác định Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên của quán cà phê). Anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Đối với hành vi của N.V.T (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) – người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”; cơ quan điều tra xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Tại cơ quan điều tra, T. và Vũ cùng khai rằng T. không chỉ đạo việc Vũ đánh anh Đ. gây thương tích, mà chỉ nói Vũ vào xem ai có lời lẽ xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán); và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.

Cơ quan công an lập biên bản cam đoan cho N.V.T về để tiếp tục xác minh, xử lý.