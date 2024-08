Tổng giám đốc IAEA tới Nga thị sát nhà máy điện hạt nhân Kursk

Nhà máy Kursk có 4 lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô chế tạo. Các lò phản ứng này tương tự như các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chornobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới vào năm 1986.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh rằng cách duy nhất để đánh giá an ninh của nhà máy điện hạt nhân Kursk và xác thực thông tin là đến trực tiếp địa điểm. Ông Rafael Grossi cho biết nhà máy điện hạt nhân Kursk cần phải được đảm bảo an toàn và an ninh. Đây là mối quan tâm hàng đầu của IAEA.

Bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Kursk. (Ảnh: AFP)

Trước đó, ngày 6/8, binh lính Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga và chiếm giữ một phần khu vực Kursk.

Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nhà máy này nằm cạnh cách khu vực giao tranh 40km. Trong số bốn lò phản tại nhà máy Kursk, hai lò đã ngừng hoạt động. Lò phản ứng số 4 đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 25/8 để sửa chữa hệ thống làm mát trong vòng 59 ngày.

Hiện Ukraine vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc từ phía Nga.

Trong khi đó, giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn rất ác liệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm qua, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine. Còn Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine ông Barhylevych cho biết, trong 24 giờ qua đã ghi nhận 170 cuộc giao tranh giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và Nga.

Trong đêm qua, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng sân bay của Kiev bằng tên lửa Kinzhal và máy bay không người lái. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong bản cập nhật hàng ngày về tình hình chiến sự đặc biệt.

Trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ucraina theo hướng các khu định cư Kremyanoye, Malaya Loknya và Nechaev. Không quân Nga đã triển khai các cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng dự bị Ukraine tại 16 khu định cư của vùng Sumy.

Trong khi đó, Theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Barhylevych, trong ngày 26/8, đã ghi nhận 170 cuộc giao tranh giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và LB Nga. Trước đó, có thông tin cho rằng quân đội Nga đang chuẩn bị nối lại các hoạt động tấn công ở Vovchansk để khôi phục các vị trí đã mất, mở rộng khu vực kiểm soát.

Trong sáng nay, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin khẳng định với Hãng tin TASS rằng không thể tiến hành các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh hiện nay. Ông nêu rõ, tuyên bố này đã được Tổng thống Nga Putin đưa ra sau cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.