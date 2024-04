Tổng giải thưởng Aqua Warriors Ha Long Bay 2024 hơn 300 triệu đồng

(VTC News) -

Ban tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay 2024 cho biết, tổng giải thưởng của giải là gần 320 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ trao 84 giải thưởng cho các lứa tuổi từ trẻ em tới người lớn.

Đây được xem là một trong những giải thể thao ngoài trời có tỷ lệ giải thưởng trên số vận động viên lớn nhất hiện nay.

Cụ thể, giải nhất nội dung Aqua Warriors Solo là hơn 14 triệu đồng, trong đó gồm tiền mặt và các vật phẩm giá trị. Giải nhất nội dung Olympic Aqua Warriors là gần 10 triệu đồng, gồm tiền mặt và các vật phẩm.

Người về nhất nội dung Junior Aqua Warriors giành giải thưởng hơn 5 triệu đồng. Phần thưởng cho đội về nhất giải đồng đội là 15 triệu đồng.

Nhiều phần thưởng giá trị đang chờ đợi người chơi tại Aqua Warriors Ha Long Bay 2024.

Ngoài ra, ban tổ chức trao nhiều phần thưởng cho các lứa tuổi ở các cự ly để khuyến khích, động viên và ghi nhận nỗ lực của người tham dự.

Aqua Warriors Ha Long Bay 2024 diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 14/4 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Giải quy tụ 1.500 vận động viên tham dự, trong đó có những vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng như huy chương đồng Aquathlon SEA Games 32 Vũ Đình Duân hay nhà vô địch Marathon Võ Xuân Vĩnh.

Bên cạnh đó, giải đấu mở rộng để đạt tầm vóc quốc tế với sự tham dự của các vận động viên nước ngoài đến từ hơn 10 quốc gia, là Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nga, New Zealand, Romania, Thụy Sỹ.

Nội dung đồng đội của giải có 10 CLB và đội nhóm với các chiến binh mạnh mẽ tranh tài gồm: SClub team_1, SClub team_3, CGPR Triathlon Club, Tinh Thành Runners, HTC, Halong Bay Aqua Team 2, ETC (Ecopark Triathlon Club), Vương Quốc Biển Đông, Halong Bay Aqua Team 1, DNT (Danang Triathlon).

Vạch về đích của giải.

Thông điệp của giải là "Đánh thức chiến binh trong bạn”. Giải đấu là một sân chơi đầy thử thách đòi hỏi sự nỗ lực, sức bền, kỹ năng và ý chí trong suốt thời gian dài tập luyện và thi đấu để chinh phục mục tiêu. Các vận động viên được khích lệ không ngừng để vượt giới hạn bản thân, không ngại khó để đạt mục tiêu.

Cung đường chạy nằm một phần trên cung đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Nơi đây giúp vận động viên phóng thẳng tầm mắt ra vịnh Hạ Long xinh đẹp.

Phần thi bơi được tổ chức ở bãi biển Hòn Gai. Bãi tắm này được đầu tư hơn 100 tỷ đồng dưới bàn tay tài hoa của một nghệ nhân người Italy. VĐV được thỏa sức thi đấu giữa Vịnh Hạ Long “thu nhỏ’’ với biển xanh, cát trắng.

An toàn thi đấu là một trong những khâu quan trọng nhất của ban tổ chức. Để đảm bảo điều này, ban tổ chức thành lập 8 tổ chuyên môn, gồm: đường bơi, đường chạy, y tế, tiếp nước, truyền thông, trọng tài,... với lực lượng nhân sự đông đảo.

Lực lượng cứu hộ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải.

Ban tổ chức đã huy động 50 cứu hộ chuyên nghiệp và kinh nghiệm, đảm bảo việc giám sát, cứu hộ cho vận động viên trong ngày bơi thử và ngày thi đấu; 40 ván chèo, 5 xuồng cứu hộ cùng số lượng lớn phao tròn cứu hộ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo vận động viên tham gia thi đấu thuận lợi.

Về an toàn đường chạy, ban tổ chức bố trí tổ y tế với 3 bác sĩ/y tá cùng 50 tình nguyện viên y tế, trực trên toàn cung đường chạy, tại 4 trạm y tế và 5 trạm tiếp nước; đội ngũ nhân sự an ninh đảm bảo giám sát đường chạy theo kịch bản với 6 nhân sự BTC và 80 tình nguyện viên, đảm bảo an toàn trên đường chạy cho các VĐV.

Ban tổ chức đặt an toàn thi đấu làm tiêu chuẩn hàng đầu cho giải.

Ban Tổ chức Bolt Event là những người có nhiều năm kinh nghiệm sáng tạo, vận hành, triển khai giải đấu Marathon tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn và giải đấu Aquaman.

Ông Dương Đình Việt - Giám đốc Bolt Event cho biết: "Giải Aqua Warriors Hạ Long Bay năm nay không chỉ là cuộc thi đấu kịch tính tranh tài giữa các vận động viên, mà còn có thêm giải đồng đội để tăng cường tinh thần thi đấu tập thể, đoàn kết, vì màu cờ sắc áo giữa các đội".