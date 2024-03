1.500 vận động viên tham dự Aqua Warriors Ha Long Bay

(VTC News) -

Aqua Warriors Ha Long Bay là một trong những giải Aquathlon phong trào đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Năm nay, giải thu hút 1.500 vận động viên tham dự. Giải mở rộng cấp quốc tế khi có sự xuất hiện của 30 vận động viên nước ngoài.

Trong buổi họp chiều 28/3, đại diện ban tổ chức và các cơ quan liên quan đã thống nhất phương án đăng cai Aqua Warriors Ha Long Bay.

Theo ban tổ chức, mục đích lớn nhất mà giải hướng tới là nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước".

Ban tổ chức giải làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, ban tổ chức mong muốn giải trở thành hoạt động thường niên ở thành phố Hạ Long, góp phần kích cầu du lịch, giới thiệu cảnh quan Hạ Long tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Aqua Warriors Ha Long Bay có 5 cự ly, gồm Aqua Warriors (Bơi 3km - Chạy 15km, VĐV trên 18 tuổi), Olympic Aqua Warriors (Bơi 1,5km - Chạy 10km, VĐV trên 16 tuổi), Sprint Aqua Warriors (Bơi 0,75km - Chạy 5km, VĐV trên 12 tuổi), Junior Aqua Warriors (Bơi 0,3km - Chạy 2km, VĐV từ 9-11 tuổi), Kids Aqua Warriors (Bơi 0,15km - Chạy 1km, VĐV dưới 9 tuổi).

Ban tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay hướng tới việc tổ chức giải một cách chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Tại buổi họp, đại diện ban tổ chức nêu rõ kế hoạch chi tiết để đảm bảo chuyên môn, an toàn trên đường bơi trên biển và đường chạy cho vận động viên.

Rất nhiều các chiến binh luyện tập những bài Brick cuối cùng để chuẩn bị cho Aqua Warriors Halong Bay 14/04 tới đây.

Ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để giải diễn ra trơn tru, mang lại hiệu ứng tốt cho cộng động, để lại hình ảnh đẹp cho giải đấu lẫn địa điểm tổ chức.

Aqua Warriors Ha Long Bay được tổ chức hoàn toàn dưới hình thức xã hội hóa, phù hợp với chủ trương của thành phố Hạ Long, theo tinh thần Nghị định số 69/2008NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 14/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ngày đầu tiên, ban tổ chức ghi danh, phát túi chạy cho vận động viên. Ngày thứ hai sẽ tổ chức thi đấu chính thức ở 5 cự ly.