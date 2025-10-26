Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Vương quốc Anh

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10.

Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973, mở ra chặng đường hợp tác bền chặt trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2010, hai nước ký Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược và tiếp tục ký Tuyên bố chung mới năm 2020 với bảy lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Các cơ chế đối thoại song phương như Đối thoại Chiến lược, Đối thoại quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế - Thương mại (JETCO) và Đối thoại về di cư được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và phối hợp chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: VOV)

Về kinh tế - thương mại, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA) có hiệu lực từ cuối năm 2020 đã tạo cú hích lớn, giúp kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 8,424 tỷ USD, tăng 18% so với 2023; tám tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Anh hiện có 606 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 4,65 tỷ USD, tập trung vào công nghiệp chế biến, bất động sản và khai khoáng; ngược lại, Việt Nam có 16 dự án đầu tư tại Anh với hơn 37,6 triệu USD.

Trong lĩnh vực khác, hợp tác phát triển, giáo dục – đào tạo, và ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Dù Anh đã chấm dứt viện trợ song phương từ năm 2016, hai nước vẫn duy trì hợp tác thông qua Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton và các sáng kiến khu vực.

Hợp tác giáo dục diễn ra sôi động với sự tham gia của nhiều trường đại học Anh và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Anh cũng là đối tác tích cực trong chuyển đổi năng lượng và triển khai thỏa thuận JETP.

Ở cấp địa phương, Đà Nẵng và Birmingham, Vinh và Newhaven đã ký các biên bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác bán dẫn đang mở ra tiềm năng mới với sự tham gia của các tập đoàn và trường đại học hàng đầu hai nước.

Hiện cộng đồng người Việt tại Anh khoảng 110.000 người, trong đó có 12.000 du học sinh, phần lớn sinh sống ổn định và hội nhập tốt tại các thành phố lớn như London, Birmingham và Manchester.