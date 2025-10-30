Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông David Lammy được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Anh và bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng đã luôn dành quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư thông báo đã có các cuộc hội đàm và hội kiến với Thủ tướng Anh, lãnh đạo Quốc hội Anh để thảo luận về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Thủ tướng Anh David Lammy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, Phó Thủ tướng David Lammy là lãnh đạo đầu tiên của Anh mà Tổng Bí thư gặp sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và đề nghị ngay sau chuyến thăm, Chính phủ hai bên xây dựng Kế hoạch hành động, nhanh chóng củng cố các cơ chế hợp tác hiện có và thiết lập mới các cơ chế cần thiết, để đẩy mạnh hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 15 tỷ USD, tìm kiếm và thực hiện một số dự án hải đăng, tiêu biểu đúng với tầm mức quan hệ song phương tốt đẹp.

Phó Thủ tướng David Lammy nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là thời khắc lịch sử và khẳng định hai dân tộc có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời, có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Anh mong muốn lĩnh vực hợp tác ưu tiên của hai bên trong thời gian tới là kinh tế - thương mại, quốc phòng – an ninh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, hàng không, an ninh an toàn hàng hải. Phó Thủ tướng David Lammy khẳng định ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi đối với việc cấp thị thực cho lao động tay nghề cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Lãnh đạo Chính phủ Anh sớm thăm Việt Nam để tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác. Tổng Bí thư chuyển lời mời Phó Thủ tướng sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Phó Thủ tướng David Lammy vui vẻ nhận lời sớm thăm Việt Nam.

Trước cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng đã gặp Ban lãnh đạo Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh do ông Mark Kent, nguyên Đại sứ Anh tại Việt Nam làm Chủ tịch.

Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh được thành lập năm 2013, là tập hợp các tổ chức và cá nhân tại Vương quốc Anh quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, giáo dục, giao lưu, văn hóa…, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân và các cơ quan, tổ chức của hai nước.