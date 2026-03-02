Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đến năm 2045

Buổi làm việc có nội dung về xây dựng Nghị quyết giải pháp chiến lược thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao tinh thần chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 6 định hướng lớn trong quá trình xây dựng Nghị quyết, trong đó cần xác định đúng tầm nhìn xây dựng Nghị quyết; đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển.

Nghị quyết này phải là bản thiết kế tổng thể cho mô hình tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam đến năm 2045; bởi đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nhưng tăng trưởng đó phải bảo đảm ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ.

Tinh thần là, Nghị quyết phải được xác định là kim chỉ nam hành động để toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm Nghị quyết được triển khai một cách nhất quán, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Điểm cần lưu ý và nhấn mạnh ở đây chính là xây dựng một cơ chế phát triển “chủ động - phòng ngừa linh hoạt - thích ứng”, trong đó mọi quyết định tăng trưởng đều được cân nhắc trong tương quan rủi ro và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Theo đó, phải bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo và điều hành linh hoạt nhằm kiểm soát chặt chẽ các rủi ro về lạm phát, nợ công, thị trường tài chính - tiền tệ, đồng thời ứng phó hiệu quả với biến động địa chính trị, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và củng cố niềm tin của Nhân dân. Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, qua đó giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài”.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới phải chuyển đổi căn bản về cấu trúc động lực, tức là thay đổi “động cơ” của nền kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là điều chỉnh cách vận hành; làm rõ các nguồn lực khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Kịch bản tăng trưởng 2 con số là thách thức nhưng phải có cơ sở tính toán cụ thể; đặc biệt quan tâm đến kỷ luật thực thi và cơ chế tổ chức thực hiện.

Cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quản lý theo kết quả đầu ra; khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm. Đây là yếu tố quyết định biến mục tiêu tăng trưởng “2 con số” từ ý chí chính trị thành kết quả thực tiễn.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” nhanh và bền vững, Tổng Bí thư lưu ý 10 vấn đề cần quan tâm, nhất là tạo sự chuyển biến căn bản về tư duy phát triển trong toàn hệ thống chính trị và xã hội, coi đây không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà là nhiệm vụ chính trị trung tâm, cấp bách và mang ý nghĩa chiến lược; xóa bỏ tâm lý an toàn, tư duy nhiệm kỳ, cách làm cục bộ, thay bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động đồng bộ với phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương - địa phương - doanh nghiệp; trên nền tảng đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Cải cách thể chế phải được thực hiện thực chất, triệt để, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh: Các quy định pháp luật phải rõ ràng và có tính pháp quyền cao; xây dựng đội ngũ cán bộ (nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu) có tầm nhìn, có năng lực và đặc biệt sự chính trực; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, không tham nhũng, thực sự hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả...

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản trị quốc gia và gắn tăng trưởng với công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Chúng ta không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản, nợ công mất kiểm soát. Chính sách tài khoá và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để đạt yêu cầu này”.

Tổng Bí thư cũng đặc biệt nhấn mạnh, tăng trưởng phải đặt trong tổng thể bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, không đánh đổi ổn định, công bằng và chủ quyền lấy tăng trưởng đơn thuần, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đến năm 2045.