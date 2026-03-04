Tổng Bí thư Tô Lâm: Bắt tay ngay vào nhiệm vụ lớn của Đảng trong giai đoạn mới

Sáng 4/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội.

Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, bắt tay ngay vào nhiệm vụ lớn của Đảng ta trong giai đoạn mới.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm, chúng ta đang chuẩn bị cho một dấu mốc lịch sử đặc biệt đó là kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đây không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian mà đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển.

Trong đó, tổng kết 100 năm là dịp để chúng ta nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc: từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh là dịp để chúng ta đánh giá một cách khoa học, toàn diện, khách quan việc hiện thực hóa những định hướng chiến lược của Đảng trong thời kỳ quá độ.

Đây là cơ hội để làm rõ hơn mô hình phát triển, những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Công việc này không chỉ phục vụ yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn nữa là định hướng lãnh đạo phát triển đất nước đến năm 2130. Bởi vậy, đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sự tham gia tổng kết của toàn hệ thống chính trị, từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cho đến các địa phương trong cả nước".

Cho rằng năm 2026 là năm khởi động, có ý nghĩa đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổng kết giai đoạn 2026-2031, do đó cần định rõ thời hạn hoàn thành của từng phần việc đã được phân kỳ thực hiện, việc xác định rõ các mốc tiến độ không chỉ theo quý mà thậm chí phải theo tháng, tất cả phải được thể hiện bằng kế hoạch cụ thể, khả thi, có cơ chế kiểm soát tiến độ, đầu ra, Tổng Bí thư yêu cầu, chúng ta phải xác định ngay từ đầu phương thức làm việc khoa học, hiện đại, hiệu quả: ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số trên nguyên tắc là nghiêm túc, khoa học, khách quan, toàn diện, có phát hiện mới; kết hợp giữa sự chặt chẽ trong tổ chức với sự sáng tạo trong tư duy; giữa tính kế thừa và phát triển; giữa tổng kết quá khứ và định hướng tương lai.

"Hai đề án tổng kết là khung định hướng cho toàn bộ nội dung công việc. Chúng ta cần rà soát lại phạm vi, đối tượng, phương pháp tổng kết; làm rõ cấu trúc báo cáo; xác định các trục nội dung lớn; định hướng cách tiếp cận lịch sử - logic; lý luận - thực tiễn; tổng kết - dự báo; xác định các sản phẩm đầu ra cuối cùng...

Các đồng chí trong Tổ Biên tập cần tiếp tục hoàn thiện thêm, làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi, những nội dung nào cần nhấn mạnh, những vấn đề nào cần nghiên cứu sâu hơn, cách kết hợp giữa tổng kết 100 năm và tổng kết 40 năm sao cho logic, chặt chẽ có tính kế thừa và thống nhất cao", Tổng Bí thư nói.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng đề nghị, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục huy động thêm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sử học... tham gia tổng kết, sau khi hoàn thành tích cực chuyển giao các kết quả tổng kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị về lịch sử Đảng, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân và trong toàn xã hội.