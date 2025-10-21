Tổng Bí thư: Hợp tác kinh tế là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Trong không khí chân thành, cởi mở và thực chất, đại diện 16 doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan trong nhiều lĩnh vực đã chia sẻ nhiều ý tưởng sáng tạo, những kinh nghiệm quý báu và những định hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Phần Lan - hai quốc gia tuy cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi về tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên.

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp gỡ các doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu.

Ông Stefan Sundman, Chủ tịch Tập đoàn UPM - hoạt động trong lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và vòng tuần hoàn cho biết: "Chúng tôi rất phấn khích trước cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam là đối tác năng động và quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đây cũng là lý do tôi thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam phát triển mạnh mẽ như vậy.

UPM hy vọng khoản đầu tư của mình sẽ hỗ trợ các sản phẩm tiêu dùng của thị trường Việt Nam và có đóng góp quan trọng vào quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, qua đó trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong thời gian tới”.

Chiều nay 21/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp gỡ các doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu.

Sau khi lắng nghe những ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm và đầy tâm huyết từ đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan, Tổng Bí thư bày tỏ vô cùng phấn khởi và đánh giá cao tinh thần hợp tác, thiện chí, tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam - Phần Lan của các doanh nghiệp Phần Lan.

"Nói là phấn khởi vì có 3 khía cạnh, thứ nhất là các bạn rất hiểu về Việt Nam chúng tôi, có lẽ là các bạn cập nhật những thay đổi đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam chúng tôi. Thứ hai là rất mừng và chúc mừng những thành công các doanh nghiệp Phần Lan đã làm ăn ở Việt Nam, tôi nghĩ không phải chỉ 16 doanh nghiệp có mặt ở đây mà nhiều hơn nữa, các chương trình, những dự án không những phát triển kinh tế, đời sống sức khỏe cho nhân dân mà nó còn là lòng nhân ái, văn hóa ở đỉnh cao trong quan hệ 2 nước chúng ta. Và điều mừng thứ ba nữa mà tôi cảm nhận được là tất cả các doanh nghiệp đây đều muốn tiếp tục phát triển việc làm ăn ở Việt Nam”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư lâu dài, bền vững, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hợp tác nghiên cứu phát triển, tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

"Trong đó Việt Nam ưu tiên một số lĩnh vực về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp mới nổi. Thứ hai nữa là hạ tầng năng lượng, giao thông, xây dựng, triển khai công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, năng lượng xanh, năng lượng sạch, không gian vũ trụ, lượng tử. Thứ ba là kinh tế biển, phát triển dịch vụ logistic cụm kinh tế biển đa ngành gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển, phát triển đội tàu vận tải biển tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận tải, xây dựng các cảng biển thông minh”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương – trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình – tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch, khuyến khích các hình thức hợp tác công – tư, kết nối nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương phát triển thực chất, hiệu quả và mang tầm chiến lược lâu dài.

Dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm đã diễn ra Lễ trao các Thỏa thuận hợp tác, Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Viettel và Tập đoàn ICEYE; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Viettel và Tập đoàn Nokia; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Nokia; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn VNPT và Tập đoàn F-Secure và Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Tập đoàn Airways Aviation.