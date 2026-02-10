Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời thông tin tới các đại biểu một số vấn đề cơ bản về tình hình thế giới, khu vực, những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là về kết quả Đại hội XIV của Đảng và những điểm mới về tư duy và định hướng phát triển đất nước; về xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín quan trọng của các đồng chí cán bộ tướng lĩnh, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị được tôi luyện qua thử thách, cùng trí tuệ và bề dày kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đại biểu tham dự buổi gặp mặt sẽ tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiến kế để xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương; tiếp tục truyền “ngọn lửa” cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, gương mẫu, uy tín, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.