Hà Nội gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu dự Chương trình Xuân Quê hương 2026

(VTC News) -

Chương trình có sự tham gia của 100 kiều bào tiêu biểu, đại diện cho khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, về dự Chương trình “Xuân Quê hương 2026”.

Tại buổi gặp mặt, nhiều kiều bào đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phát triển đô thị tại Việt Nam.

Nội dung trao đổi tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ phục vụ quản lý môi trường, quy hoạch đô thị, cũng như các mô hình phát triển đô thị thông minh, bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn.

GS.TS Lê Thành Nhân (kiều bào Pháp) chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý môi trường và quy hoạch đô thị.

Đáng chú ý, các kiều bào cũng trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều lĩnh vực như máy bay không người lái, y tế và nông nghiệp.

Một số kiều bào đưa ra những gợi mở từ kinh nghiệm của Australia trong ngành công nghiệp bán dẫn, bài học từ Singapore trong phát triển khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

GS. TS Nguyễn Quang Phước, kiều bào Hàn Quốc, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc trao đổi giải pháp ứng dụng AI trong lĩnh vực máy bay không người lái, y tế và nông nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều thách thức đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và tiếp tục đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc gặp.

Chúc mừng các kiều bào tiêu biểu về dự Xuân Quê hương 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết trong năm qua, Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. TP Hà Nội cũng ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, được đánh giá mang lại hiệu quả rõ nét và có giá trị thực tiễn.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, những dấu mốc trên mở ra giai đoạn phát triển mới của Thủ đô, đồng hành cùng cả nước bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thủ đô đã nỗ lực vượt khó. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết năm 2026 sẽ là năm đầu tiên Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, dự kiến khoảng 11%.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô “giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, đúng theo tinh thần chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Hà Nội cũng xác định chủ đề năm 2026 là: “Kỷ cương, chuyên nghiệp, đột phá, sáng tạo, hiệu quả, bền vững”. Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó lấy khoa học - công nghệ làm động lực chủ yếu.

Trong mô hình phát triển mới, Hà Nội ưu tiên các lĩnh vực dựa trên tri thức và công nghệ hiện đại, tích hợp AI, công nghệ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thành phố đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới tăng trưởng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển, thay vì thu hút tập trung toàn bộ nguồn lực của cả nước.

Lãnh đạo UBND Thành phố tặng quà kiều bào.

Đánh giá cao những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển chung của đất nước và Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, sáng kiến thiết thực từ cộng đồng chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài trong thời gian tới.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và kiều bào quan tâm đầu tư tại Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, bình đẳng; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ tối đa để kiều bào tiếp cận các nguồn lực như vốn tín dụng, đất đai, tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng kêu gọi các nhà khoa học, chuyên gia kiều bào ở nhiều lĩnh vực tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm quốc tế, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị có bản sắc, mang tầm khu vực và toàn cầu, ngày càng hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.