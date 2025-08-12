Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo 17 tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Buổi gặp gỡ nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các thủ tục đầu tư để tiếp tục triển khai các giải pháp mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và đột phá giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc

Trân trọng đánh giá cao những ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm và đầy tâm huyết từ đại diện các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm tin vững chắc về sự hợp tác chân thành, tầm nhìn chiến lược vào triển vọng phát triển quan hệ 2 nước của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, những đề xuất tại buổi gặp mặt không chỉ thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam và khu vực, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đã và đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển chất lượng cao, chú trọng vào khoa học công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng thị trường với các đối tác quốc tế; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách đột phá, vượt trội, linh hoạt, tạo thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế:

“Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và chiến lược hơn. Tôi tin rằng với nền tảng tin cậy chính trị, sự bổ sung lẫn nhau về kinh tế và khát vọng phát triển bền vững, doanh nghiệp hai nước sẽ là người dẫn đường đưa quan hệ Việt - Hàn lên tầm cao mới.

Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa. Chúng ta cùng nhau vun đắp lòng tin, cùng vượt qua thách thức, cùng chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt - Hàn", Tổng Bí thư chia sẻ.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thông tin thêm và trực tiếp trả lời các kiến nghị của các nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc về đề xuất phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ, việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và tài chính số.

Riêng về các ý tưởng hợp tác của các tập đoàn mong muốn tạo điều kiện tham gia đầu tư vào điện hạt nhân, điện LNG, kho cảng LNG, đường sắt tốc độ cao, cũng như các giải pháp tổng thể về năng lượng, lưới điện, Tổng Bí thư khẳng định, điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam và luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới.