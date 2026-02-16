Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước.