Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67

Sáng 16/2 (29 tháng Chạp), nhân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe nhân viên khu di tích giới thiệu về những kỷ vật của Bác Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ành với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn Hiếu(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/hinh-anh-tong-bi-thu-to-lam-dang-huong-tai-hoang-thanh-thang-long-va-nha-67-post1269551.vov

