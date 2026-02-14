Tổng Bí thư Tô Lâm: VOV đang canh trời giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: "Trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, mỗi một gia đình đang sum vầy, trên dọc các tuyến đường rực rỡ sắc xuân, tôi xúc động đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, các kỹ thuật viên, phát thanh viên, người lao động Đài TNVN cùng chia sẻ với các đồng chí, những người đang canh trời giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước, cho quốc gia, kịp thời đến với từng người dân, từng địa bàn từng khu vực, không chỗ nào không có tiếng nói Việt Nam".