Tổng Bí thư Tô Lâm: VOV đang canh trời giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước

Tới thăm và chúc Tết Đài TNVN (VOV), Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất xúc động và chia sẻ cùng cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên Đài TNVN - những người đang canh trời, giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, sáng 14/2, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên Đài TNVN (VOV) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ, các Phó Tổng Giám đốc và các lãnh đạo đơn vị của Đài TNVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Không gian trưng bày truyền thống của Đài TNVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Không gian trưng bày truyền thống của Đài TNVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên Ban VOV Giao thông - Đài TNVN.

Tổng Bí thư lưu ý, Đài TNVN cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất; từ thu thập, xử lý thông tin đến phân tích dữ liệu thính giả, cá nhân hóa nội dung. Phải coi công nghệ là công cụ nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: "Trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, mỗi một gia đình đang sum vầy, trên dọc các tuyến đường rực rỡ sắc xuân, tôi xúc động đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, các kỹ thuật viên, phát thanh viên, người lao động Đài TNVN cùng chia sẻ với các đồng chí, những người đang canh trời giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước, cho quốc gia, kịp thời đến với từng người dân, từng địa bàn từng khu vực, không chỗ nào không có tiếng nói Việt Nam".

Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ mong muốn thời gian tới Đài TNVN tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh, phấn đấu mỗi bản tin, chương trình thời sự phải thực sự là tiếng nói trung thực, kịp thời, nhân văn; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ phát biểu trong lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chúc Tết Đài TNVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, công nhân viên Báo điện tử VTC News - Đài TNVN.

Đinh Trung(VOV.VN)
