Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc

Cùng đi với Tổng Bí thư có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác Trung ương đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và thành viên đoàn công tác dâng hương.

Tiếp đó, đoàn đến thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ đặc khu Phú Quốc và Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ đặc khu Phú Quốc và Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.

Hoạt động nhằm tri ân những cống hiến, sự hy sinh to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.