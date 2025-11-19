Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương cũng khảo sát tiến độ 2 dự án đường giao thông ra đảo và cảng tổng hợp lưỡng dụng tại cụm đảo Hòn Khoai.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương khảo sát thực địa các dự án chiến lược tại cụm đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL)

Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cụm đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL)

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát thực địa, nắm bắt tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm, chiến lược của tỉnh Cà Mau là tuyến cầu vượt biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được khởi công từ ngày 19/8.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Cà Mau và đơn vị chủ đầu tư, thi công các dự án công trình chiến lược tại cụm đảo Hòn Khoai phải cùng nhau phối hợp chặt chẽ, tin cậy, trách nhiệm; các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Cà Mau và các đơn vị thi công đảm bảo về tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu, quy định.

Phấn đấu đến năm 2028, khi 2 dự án và các công trình phụ cận hoàn thành sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho tỉnh Cà Mau về hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển nhanh, mạnh, bền vững và toàn diện của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát thực địa các dự án chiến lược tại cụm đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL)

Tiếp đó, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui và tình cảm sâu nặng khi trở lại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc sau đúng một năm. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó, tự lực, sáng tạo và những kết quả toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh sau quá trình hợp nhất và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đơn vị thi công dự án trên đảo Hòn Khoai (Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ gốc”, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững việc triển khai các dự án trọng yếu tại Hòn Khoai khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng và tiềm năng phát triển lớn của khu vực, trở thành “trái tim”, hạt nhân của “lục địa cực Nam”, thúc đẩy hệ thống hạ tầng chiến lược, kinh tế biển, năng lượng xanh, logistics và du lịch.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng bộ máy công quyền phục vụ nhân dân.

Đồng thời, địa phương cần triển khai nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh đổi mới thể chế, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, luôn đặt việc nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên.

Về tiến độ các dự án trọng điểm, Tổng Bí thư yêu cầu, lực lượng thi công cần tăng cường thiết bị, nhân lực, tinh thần và tốc độ để hoàn thành đúng tiến độ.

Một lần nữa nhấn mạnh tiềm năng chiến lược và phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau, Tổng Bí thư yêu cầu toàn bộ lực lượng quán triệt: Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia; tiến độ không chỉ là dự án mà còn là uy tín của Nhà nước và niềm tin Nhân dân tinh thần là quyết tâm “Hãy dựng cảng nhanh hơn sóng, bắc cầu vững hơn đá, mở lối ra khơi bằng ý chí thép của người Việt Nam, để mai này khi Tổ quốc nhìn về cực Nam, lịch sử sẽ thấy một Hòn Khoai vươn mình - một Việt Nam vươn tầm”.