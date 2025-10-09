Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

(VTC News) -

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo TTXVN, hai nhà lãnh đạo sau đó di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu thành phần tham dự lễ đón, sau đó tiến lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Trong tiếng quốc thiều, 21 loạt đại bác lần lượt rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng 9/10. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên khán đài là dòng chữ "Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và "Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm".

Trên khán đài, hàng ngàn quần chúng nhân dân có mặt, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai Lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc Lễ đón.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Hai bên lấy năm 2025 làm Năm hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ. Triều Tiên từng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970.

Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống luôn được hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, là chuyến thăm của một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm. Chuyến đi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước...