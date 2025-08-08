Tổng Bí thư: Tạo đột phá thể chế, chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 80 năm, ngành Tài chính đã vững vàng vượt qua muôn trùng gian khó, không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bộ Tài chính, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả nổi bật mà toàn ngành Tài chính đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành; nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử và nhất là trong những năm gần đây, ngành Tài chính luôn khẳng định được vai trò, vị thế và đi đầu trong việc triển khai mô hình kinh tế mới cùng với cả hệ thống chính trị tạo nền tảng quan trọng để nền kinh tế đất nước tăng tốc và bứt phá.

Sau khi chỉ rõ những thách thức của nền kinh tế thế giới và trong nước, Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới toàn ngành Tài chính cần triển khai ngay những giải pháp nhằm tạo đột phá thể chế, chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng.

"Tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất trao tặng Bộ Tài chính.

Tổng Bí thư đề nghị xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là “đột phá của đột phá”, thể chế là nguồn lực, động lực phát triển.

Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn Ngành tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Cùng với đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao. Đặc biệt cần quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.