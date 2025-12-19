Tổng Bí thư: Nếu không chuyển đổi số, thính giả, độc giả buộc phải tìm đến nền tảng khác, ta sẽ mất vị trí, vai trò báo chí

Sáng nay 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tuyến đến các điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy và điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.

Sau hợp nhất, toàn ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ; song với tinh thần hành động đổi mới, sáng tạo, bộ máy mới đã vận hành thông suốt, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trong năm, toàn ngành đã tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy để triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần cổ vũ lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tiếp tục được đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và hiệu quả so với giai đoạn trước.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được củng cố, chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được nhân rộng. Nhiều điển hình tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, tạo sức thuyết phục xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương ngành Tuyên giáo và Dân vận đã hợp nhất hiệu quả, có nhiều đổi mới mạnh mẽ, kết hợp giữa “xây” và “chống”, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng, lan tỏa.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng, ngành Tuyên giáo và Dân vận cần tiếp tục ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo hơn nữa để nắm bắt dư luận, đưa chủ trương của Đảng đến gần nhân dân hơn.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành Tuyên giáo và Dân vận cần tuyên truyền hiệu quả các sự kiện lớn, chuẩn bị Đại hội XIV một cách bài bản, chuyển mạnh sang tham mưu chính sách, chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Qua thăm quan triển lãm tôi thấy công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực báo chí tương đối tốt, tuy nhiên còn nhiều việc cần làm nữa. Nếu không chuyển đổi số, thính giả, độc giả không có thời gian xem, buộc phải tìm đến những nền tảng khác, chúng ta sẽ mất vị trí, vai trò của báo chí. Bởi người xem có quyền đòi hỏi, có thói quen tìm hiểu thông tin trên mạng, mọi lúc mọi nơi, không thể bắt buộc người dân xem, nghe một chương trình đúng giờ. Thành công vừa qua là do tích cực chuyển đổi số, còn nếu không thì tự đánh mất trận địa, mất vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.